"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ

Жители Болгарии предупредили НАТО и Украину о серьёзнейших последствиях в случае нападения на Россию. Михаил Ходарёнок назвал цену, которую Россия может заплатить за Донбасс. "Геополитический цугцванг", - подчеркнул он.

Болгары напомнили, что француз и немец уже пытались захватить Россию, но не вышло. До НАТО и Украины до сих пор не доходит очевидно: РФ не потерпит никаких вторжений. Но при этом иностранные государства до сих пор возле Крыма позволяют себе провокации.

Ходарёнок в беседе с Царьградом уточнил, что это позиция частных болгарских лиц. Официальная же София в двух мировых войнах не была на стороне России. Но акцент военный эксперт сделал на другом.

Всё-таки вопрос вторжения на территорию Российской Федерации ни со стороны НАТО, ни со стороны США, ни со стороны Украины не рассматривается. Ничто не говорит, что это может произойти в обозримый срок", - произнёс Ходарёнок, но признал, что события на востоке Украины, действительно, характеризуются определённой напряжённостью.

Специалист также прокомментировал заявление представителя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе об учениях НАТО. В ходе Defender Europe 2021 будет отрабатываться сценарий войны против России.

"Толком ещё никто не знает, что на них там отрабатывается. Документы все по учениям, как правило, секретные. Тут ещё неизвестно, что они будут отрабатывать. Ситуация там разворачивается исключительно вокруг Донбасса", - отметил военный эксперт.

Он назвал тему Донбасса достаточно тяжёлой для России. Что делать Кремлю, если вдруг украинская армия начнёт операцию по захвату Донецкой и Луганской народных республик? Если Россия не поддержит республики Донбасса, то следующим встанет вопрос Крыма. Если поддержит, то может нарваться на такие санкции, которые раньше даже и представить себе не могла, объяснил Михаил Ходарёнок. Например, отключение от SWIFT, арест зарубежных активов, полная экономическая и политическая изоляция.

Вроде как и не поддержать нельзя, а поддержать - встаёт вопрос, не слишком ли это будет высокая цена за поддержку, - считает собеседник Царьграда.

Он предположил, что какое-то решение в ходе переговоров руководства России с западными лидерами уже найдено.

"Действительно, никогда ещё вторжение на территорию нашей страны для захватчиков хорошо не заканчивалось. Как будет развиваться ситуация? Мы в очень сложном положении геополитического цугцванга: вроде как поддержать надо, но цена этой поддержки может быть непомерно велика для каждого отдельно взятого гражданина Российской Федерации", - считает военный эксперт.