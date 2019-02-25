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"География" Путина стала ответом на вопрос о целях "Цирконов". Заявление сделал Песков

25 февраля 2019, 14:09  •  88 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 5 возможных целях российских "Цирконов", сделал заявление о "географии" из послания Путина, подчеркнув, что глава государства "географических точек" не называл.
Ранее в своем сюжете ВГТРК озвучил пять возможных целей российских "Цирконов" в США. В их числе и Пентагон. В Кремле на вопрос СМИ о целях "Цирконов" напомнили о "географии" в послании Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление, в котором четко ответил на вопрос, напомнив, что в своем послании Федеральному собранию глава государства "географических точек не называл".
Кроме того, в Кремле также подчеркнули, что не вмешиваются в редакционную политику телевизионных СМИ.
Напомним, ранее в числе "пяти центров принятия решений" в Соединенных Штатах журналисты ВГТРК назвали Пентагон, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, а также командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи. Кроме того, СМИ предположили, что ответный ракетный удар может также быть нанесен по управлению стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и по пункту управления ядерными силами Джим-Крик.

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