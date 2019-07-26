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"География - тоже москальская лженаука": Как ВВС заблудились в Керченском проливе

26 июля 2019, 01:54  •  72 • Политика
Журналист Юлия Витязева обратила внимание на ошибку в сообщении "Русской службы Би-би-си" о захвате российского танкера Украиной. В новости говорилось, что судно было задержано в Керченском проливе.
Витязева разместила в своём микроблоге скриншот соответствующей новости. В частности, в новости говорится, что Служба безопасности Украины задержала российский танкер в Керченском заливе.
"Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией", - процитировала Витязева по этому поводу президента России Владимира Путина, добавив, что "география - это тоже москальская лженаука".
Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ Украины захватила российский танкер Nеyma в порту Измаил в Одесской области. На борту судна находилось 10 человек.
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ "ЗАХВАТ РОССИЙСКОГО ТАНКЕРА".

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