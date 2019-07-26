"География - тоже москальская лженаука": Как ВВС заблудились в Керченском проливе

Витязева разместила в своём микроблоге скриншот соответствующей новости. В частности, в новости говорится, что Служба безопасности Украины задержала российский танкер в Керченском заливе.

"Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией", - процитировала Витязева по этому поводу президента России Владимира Путина, добавив, что "география - это тоже москальская лженаука".

Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ Украины захватила российский танкер Nеyma в порту Измаил в Одесской области. На борту судна находилось 10 человек.

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