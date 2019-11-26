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"Генштаб сломался": Пользователи задали Киеву неудобный вопрос о "войне" с Россией
26 ноября 2019, 16:39 • 371 • Политика
После заявления главы Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что военная агрессия со стороны России "не среди первых угроз", пользователи Сети задали неудобный Киеву вопрос о "войне" с русскими. Некоторые так и вовсе не сдержали иронии, отметив: "Генштаб сломался".
Спустя пять лет "войны" глава Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Укринформ" заявил, что "открытая военная агрессия со стороны России - не среди первых угроз". По его словам "она присутствует, но среди "крайних вариантов".
"Генштаб сломался", - не сдержал своей иронии автор телеграм-канала "Зрада чи Перемога" и задал Киеву весьма неудобный для украинских властей вопрос о "войне" с Россией.
"Алё, а с кем вы тогда "воюете" шестой год? - поинтересовался интернет-пользователь. - Порошенко ж вон только вчера сказал, что "в Донбассе ловили сотни российских солдат регулярной армии".
Фото: скриншот телеграм-канала "Зрада чи Перемога"
Этот же вопрос задают Киеву и другие пользователи Сети.
"С кем же тогда Украина уже пять лет воюет?" - недоумевает @filat61 в Twitter.
"Эстонцы просочились в Генштаб", - иронизирует над ситуацией @Alex2010Alex.
Впрочем, не только экс-президент Украины Пётр Порошенко заявлял о якобы воюющих российских военных в Донбассе.
Не так давно подобное же можно было услышать и от начальника Главного управления подготовки и заместителя начальника Генштаба ВСУ Алексея Тарана. Тот, напомним, утверждал, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, украинские военные неустанно готовятся к отражению этой агрессии.
Напомним, согласно официальной позиции Киева, ВСУ с 2014 года сражаются в Донбассе не с ополчением и мирными жителями, а с кадровыми российскими военными. Также периодически звучат заявления, что армия России вот-вот нападёт на Украину и захватит Киев.
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