Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководств...
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал ...
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "...
Главная / В мире

"Геноцид славянского населения": Бывшие узники финских концлагерей в Карелии потребовали расследования

24 апреля 2020, 02:10  •  56 • В мире
Бывшие узники финских концентрационных лагерей, которые фашисты устраивали в Карелии, обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они требуют провести разбирательство: фашисты, мучавшие людей, так и не понесли наказания. В своём письме бывшие узники говорят, что это было настоящим "геноцидом славянского населения".
Бывшие узники рассказали об издевательствах, которые им пришлось перенести в финских концентрационных лагерях в Карелии. Письмо бывшие узники отправили председателю СК Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости.
Пережившие зверства руководителей концлагеря рассказали о том, что финские фашисты содержали людей впроголодь и на холоде, почти не выдавая им одежды. Всех, кто был старше 14 лет, отправляли на каторжные работы. Тех, кто не справлялся, избивали на глазах у других узников. Иногда охранники лагеря стреляли в заключённых. Узники отметили, что это был "геноцид славянского населения".
"Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершённые преступления", - попросили узники.
Только в 2020 году были рассекречены документы о финских концлагерях в Карелии. С 1941 до 1944 года существовало 14 концлагерей, причём шесть из них - в Петрозаводске.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
23 апреля 2020, 13:10
О членстве в Европейском союзе бывшие советские республики могут забыть
23 апреля 2020, 21:10
Где "нулевой пациент"? В американской разведке сделали сенсационное заявление о коронавирусе
23 апреля 2020, 19:10
Сменивший маршрут "Академик Черский" запутал наблюдателей
23 апреля 2020, 19:10
Сельчане восстали: Грузины устроили "огуречный бунт" из-за карантина
23 апреля 2020, 17:10
Конфликты и "угроза ядерной войны"? В МИД рассказали о неожиданном эффекте от пандемии
23 апреля 2020, 19:10
Ким Чен Ын "в медитации". Из Северной Кореи звучат слухи о преемнице
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 05:10
И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгрессом"?
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
18 апреля 2020, 19:10
«Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию»: От «импотента» Зеленского требует обратиться к Москве за помощью
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.