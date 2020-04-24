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"Геноцид славянского населения": Бывшие узники финских концлагерей в Карелии потребовали расследования
24 апреля 2020, 02:10 • 56 • В мире
Бывшие узники финских концентрационных лагерей, которые фашисты устраивали в Карелии, обратились к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они требуют провести разбирательство: фашисты, мучавшие людей, так и не понесли наказания. В своём письме бывшие узники говорят, что это было настоящим "геноцидом славянского населения".
Бывшие узники рассказали об издевательствах, которые им пришлось перенести в финских концентрационных лагерях в Карелии. Письмо бывшие узники отправили председателю СК Александру Бастрыкину, сообщает РИА Новости.
Пережившие зверства руководителей концлагеря рассказали о том, что финские фашисты содержали людей впроголодь и на холоде, почти не выдавая им одежды. Всех, кто был старше 14 лет, отправляли на каторжные работы. Тех, кто не справлялся, избивали на глазах у других узников. Иногда охранники лагеря стреляли в заключённых. Узники отметили, что это был "геноцид славянского населения".
"Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершённые преступления", - попросили узники.
Только в 2020 году были рассекречены документы о финских концлагерях в Карелии. С 1941 до 1944 года существовало 14 концлагерей, причём шесть из них - в Петрозаводске.
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