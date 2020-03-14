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"Гениальные реформаторы": На фоне пандемии коронавируса Украина закрывает "инфекционки"
14 марта 2020, 01:35 • 88 • В мире
На фоне всемирной пандемии коронавируса Украина закрывает "инфекционки". Единственная современная больница в городе Коломыя в ближайшее время прекратит работу. "Гениальные реформаторы", - сыронизировал экс-премьер Украины Николай Азаров.
В своём аккаунте в Twitter бывший политик выразил недоумение, отметив, что пока все страны активно строят новые больницы, Украина их, наоборот, закрывает.
Так, построенное в 2010 году современное инфекционное медучреждение, готовое к изоляции пациентов, скоро будет закрыто.
По словам Азарова, эта больница имеет очистительные сооружения и собственную кислородную станцию.
"Гениальные" реформаторы!" - охарактеризовал украинские власти экс-премьер.
Ранее российский журналист Евгений Попов рассказал, что из-за жуткого состояния украинской медицины в Киеве может серьёзно "бомбануть" коронавирус. И тогда ситуация в Ухане и Милане покажется лёгкой прогулкой.
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