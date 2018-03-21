"Гениальная" догадка Джонсона: Русским было выгодно отравить Скрипаля в канун выборов

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что инцидент в Солсбери связан с завершившимися 18 марта выборами в России.

Глава британской дипломатии Борис Джонсон предпринял очередную попытку подкрепить свои обвинения в адрес России по делу Скрипаля косвенными "доказательствами". Он заявил, что отравление экс-офицера ГРУ и его дочери следует связывать с президентскими выборами, прошедшими в нашей стране 18 марта 2018 года.

"Время, вероятно, близко связано с выборами в России", - цитирует слова Джонсона на этот счет Reuters. По мнению министра, российскому руководству было выгодно сместить фокус внимания общественности на внешнего врага - в данном случае Великобританию - на время президентской гонки.

При этом Джонсон не смог удержаться и от упрека в адрес самой российской политической системы. Так, поясняя свою позицию, он назвал руководство нашей страны "недемократическими фигурами".

"В канун выборов или в преддверии какого-либо важного политического момента так делают многие недемократические фигуры", - заявил Борис Джонсон.