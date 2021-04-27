"Генералы наклонили Байдена и...": Военный скандал в США в деталях

После того как появилась информация о требовании американских военных делиться с ними данными разведки, Виктор Баранец напомнил, как развивался военный скандал в США. "Генералы наклонили Байдена и...", - начал Баранец.

Как выяснилось, разведка США держит в тайне большую часть сведений о России и Китае, в том числе не раскрывая информацию своим коллегам в военных структурах. О подобном накоплении стало известно после публикации в Politico. Со ссылкой на источники авторы материала отмечают, что военные просят рассекретить больше информации о русских и китайцах. Очевидно, с имеющимся "арсеналом" воевать что с Россией, что с Китаем неудобно...

Более того, секретными остаются спутниковые снимки, таким образом, американские военные просто не обладают сведениями о передвижении своих оппонентов. Ведь Россия во всех документах в США значится именно как противник? Так почему разведка не даёт работать военным? Подобные вопросы Царьград задал военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу.

Баранец напомнил, что военный скандал в США имеет довольно богатую историю. Взять хотя бы бесконечный вывод войск из Афганистана:

"Сегодня между Белым домом и силовыми структурами США существуют очень серьёзные противоречия, которые иногда просто зашкаливают по своим юридическим канонам, - подчеркнул Баранец, приведя свой пример. - Ещё в прошлом году США было объявлено, что они выведут свои войска до 1 мая этого года. Но когда Джо Байден стал президентом, случилось невиданное в военно-политической иерархии. Сразу несколько генералов США во главе с министром обороны наклонили Байдена и категорически, в том числе публично, отказались выводить войска. Байден немножко шевельнулся и сказал: ладно, не до 1 мая, до 1 сентября, но тем не менее и министр обороны Ллойд Остин, и глава комитета начальников штабов Марк Милли тоже публично высказались. Я уже не говорю, что в Госдепартаменте США предпочли промолчать. И вот теперь мы имеем ещё один симптом таких недоразвитых отношений, несогласованности между политической и военной, или, скажем, силовой машиной США. То, что мы сейчас обсуждаем - это позор. Это говорит о рассогласованности, о том, что мы имеем теперь полное право - кстати, как и китайцы, не доверять заявлениям американцев, которые звучат на самом высоком уровне".