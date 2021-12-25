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"Генералиссимус Суворов" заступает на дежурство. Уникальное усиление Тихоокеанского флота

25 декабря 2021, 17:30  •  81 • Политика
Главком ВМФ заявил, что подлодка "Генералиссимус Суворов" усилит Тихоокеанский флот.
"Генералиссимус Суворов" - второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А" - заступает на службу. Он усилит группировку атомных подлодок России в Тихоокеанском флоте. О принятии крейсера сообщил Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в ходе церемонии вывода из эллинга на "Севмаше".
Евменов подчеркнул, что "Генералиссимус Суворов" - "стратегический аргумент" флота.
Атомные подводные крейсера стоят на защите нашей страны, - отметил глава ВМФ России. - Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью "князей" и "Генералиссимуса Суворова".
Сегодняшний период для флота рекордный. С 1991 года столько боевых кораблей - ракетных подводных крейсеров - Россия не принимала. И планы на будущее весьма одиозны. По словам Евменова, в 2022 году принять предстоит ещё больше кораблей.
Думаю, что севмашевцы не подведут,
- добавил глава ВМФ России.

Досье

В субботу, 25 декабря, атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" была выведена из эллинга на "Севмаше". В мероприятии приняли участие представители командования Военно-морского флота, органов власти и промышленности.
Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к четвёртому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Санкт-Петербургское Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин").
Подлодка была заложена 26 декабря 2014 года. Головной корабль проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" - построен на ПО "Севмаш" и передан в состав флота 12 июня 2020 года. Первый серийный ракетоносец "Князь Олег" передан в состав ВМФ 21 декабря 2021 года.

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