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"Генерал Мышь" выручает Россию. Пушков не сдержал иронии: "Получите – распишитесь"

31 июля 2021, 04:30  •  78 • Политика
Альтернативой русскому "Северному потоку – 2" мог бы стать Baltic Pipe, но есть загвоздка – дикие грызуны. "Генерал Мышь" выручает Россию, подметили в соцсетях. Сенатор Алексей Пушков тоже не сдержал иронии. "Получите – распишитесь", - написал он.
Автор Telegram-канала PolitWera опубликовал пост о том, как датские мыши подгрызают будущее Польши. Экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен считает, что северные страны должны меньше зависеть от русского газа. Для этого можно запустить газопровод Baltic Pipe (ВР) в противовес "Северному потоку – 2".
Через Baltic Pipe можно будет поставлять норвежский газ в Польшу через территорию Дании. План хорош, только вот Дания разрешение на прокладку газопровода давным-давно отозвала, так как работы потенциально угрожают дикой природе. Конкретно речь идёт о таких представителях фауны, как орешниковая соня, берёзовая мышовка и летучие мыши.
В 2022 году заканчивается контракт с Газпромом. Польские власти неоднократно говорили, что продлевать его не собираются. Альтернативных поставщиков, гарантирующих аналогичные объёмы поставок, у Варшавы нет.
"Кажется, "генерал Мышь" снова выручает Россию", - саркастично подметил автор поста.
Сенатор Алексей Пушков ситуацию оценил.
"Сражаясь с "Северным потоком – 2", Варшава посчитала, что ей все позволено. В том числе ставить под угрозу выживание диких мышей ради своего газопровода через Балтику. Ан нет! - решили в экологичной Дании. И вот: получите – распишитесь" – написал политик в своём Telegram-канале.

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