"Генерал Мышь" выручает Россию. Пушков не сдержал иронии: "Получите – распишитесь"

Альтернативой русскому "Северному потоку – 2" мог бы стать Baltic Pipe, но есть загвоздка – дикие грызуны. "Генерал Мышь" выручает Россию, подметили в соцсетях. Сенатор Алексей Пушков тоже не сдержал иронии. "Получите – распишитесь", - написал он.

Автор Telegram-канала PolitWera опубликовал пост о том, как датские мыши подгрызают будущее Польши. Экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен считает, что северные страны должны меньше зависеть от русского газа. Для этого можно запустить газопровод Baltic Pipe (ВР) в противовес "Северному потоку – 2".

Через Baltic Pipe можно будет поставлять норвежский газ в Польшу через территорию Дании. План хорош, только вот Дания разрешение на прокладку газопровода давным-давно отозвала, так как работы потенциально угрожают дикой природе. Конкретно речь идёт о таких представителях фауны, как орешниковая соня, берёзовая мышовка и летучие мыши.

В 2022 году заканчивается контракт с Газпромом. Польские власти неоднократно говорили, что продлевать его не собираются. Альтернативных поставщиков, гарантирующих аналогичные объёмы поставок, у Варшавы нет.

"Кажется, "генерал Мышь" снова выручает Россию", - саркастично подметил автор поста.

Сенатор Алексей Пушков ситуацию оценил.

"Сражаясь с "Северным потоком – 2", Варшава посчитала, что ей все позволено. В том числе ставить под угрозу выживание диких мышей ради своего газопровода через Балтику. Ан нет! - решили в экологичной Дании. И вот: получите – распишитесь" – написал политик в своём Telegram-канале.