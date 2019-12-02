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"Генерал Мороз" заставил? На Украине заявили о смене руководства "Нафтогаза"

02 декабря 2019, 22:09  •  195 • Политика
На Украине приняли решение сменить руководство компании "Нафтогаз Украины". В Сетях иронизируют: "Генерал Мороз заставил?"
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сделал недвусмысленное заявление. Сегодня на пресс-конференции в Киеве было объявлено о том, что руководство компании "Нафтогаз Украины" будет уволено.
Оржель подчеркнул, что во главе компании встанут новые люди. Пока их имена не раскрываются. Кроме того, министр уточнил, что главы других стратегических компаний страны также будут заменены.
Напомним, что исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце ноября удивил своими заявлениями. Как отмечал обозреватель Царьграда, он может претендовать на звание "чемпиона Украины" по самодискредитации. После того как он сообщил в интервью "Немецкой волне" (DW) в Берлине, что Германия душит украинскую "экономику" участием в проекте "Северный поток - 2" и выдал ещё целый ряд убийственных для имиджа современной Украины признаний, возник резонный вопрос: а на кого на самом деле работает пан Витренко? Ведь после этого интервью, когда Европа 1 января 2020 года перестанет получать российский газ через ГТС Украины, у неё не должно быть больше к Москве никаких претензий.
Обо всех заявлениях на грани здравого смысла - в статье на нашем сайте.

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