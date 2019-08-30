"Гена гомосексуалиста" не существует - американские учёные

Учёные развеяли миф о так называемом гене гомосексуалиста. Ранее, напомним, утверждалось, будто бы есть некий ген, который управляет сексуальным поведением человека.

Однако американские учёные провели масштабное генетическое исследование по данному вопросу. Участвовали врачи из Центра психиатрических исследований при Гарварде. Результаты сейчас опубликованы в журнале Science.

В итоге учёные пришли к мысли, что влечение человека к людям того же пола определяется сложным сочетанием различных факторов, но при этом оно не обусловлено только генетической предрасположенностью.