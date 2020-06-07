"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"

Во время доклада президенту Цыденов рассказал об освоенных на строительство нового корпуса библиотеки средствах.

"Для возведения нового корпуса библиотеки и оснащения современным оборудованием, благодаря Вашей поддержке, было выделено 615 млн рублей", - начал говорить он.

Однако президент сразу остановил чиновника.

"Не, не, не - миллиард. По моим данным, миллиард (был выделен - ред.)", - сказал президент.

"Если Вы говорите 600 (миллионов - ред.) - где 400 миллионов?" - спросил Путин.

Цыденов сразу же исправился.

"Владимир Владимирович, нам ещё предстоит реконструкция старого здания. Новое мы построили, ввели в эксплуатацию", - сказал он.

"Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко… оказалось, всё не так", - пошутил Цыденов.