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"Где?": Глава Бурятии "потерял" сотни миллионов рублей. Путин тут же "нашёл"

07 июня 2020, 03:00  •  84 • Политика
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время дистанционного совещания с президентом России Владимиром Путиным "потерял" сотни миллионов рублей. Президент их сразу "нашёл".
Во время доклада президенту Цыденов рассказал об освоенных на строительство нового корпуса библиотеки средствах.
"Для возведения нового корпуса библиотеки и оснащения современным оборудованием, благодаря Вашей поддержке, было выделено 615 млн рублей", - начал говорить он.
Однако президент сразу остановил чиновника.
"Не, не, не - миллиард. По моим данным, миллиард (был выделен - ред.)", - сказал президент.
"Если Вы говорите 600 (миллионов - ред.) - где 400 миллионов?" - спросил Путин.
Цыденов сразу же исправился.
"Владимир Владимирович, нам ещё предстоит реконструкция старого здания. Новое мы построили, ввели в эксплуатацию", - сказал он.
"Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко… оказалось, всё не так", - пошутил Цыденов.

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