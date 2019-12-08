"Где же вас понабирали, таких примитивных?": Новый транш Украине от МВФ вызвал жаркие споры в Сети

Международный валютный фонд (МВФ) договорился с властями Киева о новой кредитной программе, рассчитанной на 3 года. В рамках договорённостей выделить Украине должны $5,5 миллиарда, о чем говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой по итогам телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Диалог с Зеленским Георгиева называет "очень конструктивным", добавляя, что фонд готов поддерживать власти Украины в политике, "нацеленной на поддержание макроэкономической стабильности", а также на "вывод экономики на путь более уверенного... роста".

Теперь соглашение, о котором говорила Георгиева, должно быть одобрено руководством МВФ и советом директоров.

Реакция на очередной транш от МВФ была разной, по крайней мере, в соцсетях. Если украинские чиновники настаивали на пользе решения, то пользователи были иного мнения.

"Зеленский уговорил МВФ выделить Украине новый многомиллиардный кредит. Умничка какой. Заботливый. Больше кредитов, новых и разных. Чтоб ни один украинец не остался без долгов", - говорит Юлия Рос-Михайлова @RosDjulia.

"Где же вас понабирали, таких примитивных и местечковых? Где и под какими заборами? Главное тело не исключение! "Квартал" продолжается! Особенно понравилось "МВФ - кожному украінцю". Смешите народ, только не пугайте", - говорит ПОЛИТКРИТИК @k21jVcrEUb6RWhe.

Украинский политик Виктор Медведчук и вовсе назвал помощь МВФ частью самого страшного, что есть сегодня у страны.

"Самое страшное для нашей страны, для украинцев в том, что мы сейчас полностью находимся под внешним управлением Вашингтона, МВФ, Фонда Сороса, других финансовых институтов. И все инициативы власти направлены в угоду этим структурам, а не на улучшение жизни наших граждан", - написал он на личной странице в Twitter.

Фото: twitter.com/search.

Досье

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря прошлого года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Украина планировала получить в текущем году два транша около $1,3 млрд каждый, но этого не произошло. Министр финансов страны Оксана Маркарова ранее заявила, что власти намерены завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.