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"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев

23 октября 2021, 05:35  •  249 • Политика
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не сомневается: украинская пропаганда обманывает граждан, заявляя, что страна получает "европейский газ"
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, выступая на телеканале "Наш", заявила об обмане украинцев властями, которые попытались убедить их, что страна получает "европейский газ", хотя на самом деле он идёт из России.
"Пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять", - сказала Тимошенко.
Лидер партии "Батькивщина" не сомневается: в 2014 году произошёл "большой обман", когда людей заверили, что Украина будет получать европейский газ, а по факту лишь "закольцевали фиктивную трубу". По словам Тимошенко, в тот момент для пропаганды было важно показать, что газ именно европейский, и для этого потребовался посредник. И теперь вообще неизвестно, кто это был, отметила политик. Также она выразила неудовлетворение тем фактом, что при Владимире Зеленском на посту номер один не проводилось каких-либо расследований, касающихся закупок газа при предыдущем президенте – Петре Порошенко.
Коснулась Тимошенко и текущей ситуации с газом на Украине. По её мнению, кто-то должен ответить за то, что топливо приходится покупать очень дорого, а эти деньги целесообразнее было бы потратить на социальные нужды, на медицину и выплаты пенсионерам. Теперь же их возьмут из бюджета и отдадут "Нафтогазу". "Это тупость", - подытожила Тимошенко.
В свою очередь, политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему слова Владимира Зеленского о скидке в 50% для "Газпрома" на транзит газа в Европу не стоит воспринимать серьёзно.

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