"Где у него кнопка?": Блинкен оправдался перед сенаторами за "управляемого" Байдена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен оправдался перед сенаторами за слухи об "управляемом" президенте страны Джо Байдене. "Блинкен, где у него кнопка?" - поддержали журналисты кремлёвского пула негодование сенаторов.

Telegram-канал "Пул №3" опубликовал беседу Блинкена с сенаторами, которые после того, как Байдена прервали в очередной раз во время прямого эфира, поинтересовались, кто в Белом доме нажимает кнопку и прерывает речь президента.

В свою очередь, Блинкен поспешил заверить, что Байден говорит "сам за себя", а в Белом доме не существует человека, который мог бы прервать президента на полуслове.

"Я не знаю, на что вы ссылаетесь, но я работаю с президентом уже 20 лет", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что, если кто-то попробует остановить его от высказывания мыслей, "вероятно, не останется на работе долго".

Ранее Белый дом внезапно прервал трансляцию с брифинга Байдена, когда тот попытался задать вопрос одному из министров. Многие отметили, что это не первый раз, когда в Белом доме пытаются контролировать речь президента.