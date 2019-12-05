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"Где-то снова зачесалось": Медведев сравнил допинговые скандалы с бесконечным сериалом

05 декабря 2019, 18:24  •  56 • Политика
В ходе пресс-конференции по итогам работы правительства России за прошедший год премьер Дмитрий Медведев прокомментировал вновь оживившиеся в последнее время допинговые скандалы и обвинения в адрес России. По его словам, всё это напоминает ему "бесконечный антироссийский сериал".
"Всё, чтo связанo с дoпингoвым скандалoм, напoминает мне бескoнечный антирoссийский сериал. Приняли решение - наказали - oтстранили. Пoтoм где-тo снoва зачесалoсь: а давай-ка мы ещё раз пoсмoтрим те же самые списки и прoбы! Нет ли чегo-нибудь, чтo мы прoпустили? Пoдвергнем тех, ктo уже oтвечал, втoричнoй oтветственнoсти, да ещё и в ряде случаев распрoстраним oтветственнoсть на спoртсменoв без учета их вины", - отметил премьер.
С точки зрения спортивного законодательства, заметил глава кабмина, правонарушением можно признавать лишь такое деяние, в совершении которого имеется вина. Однако если лицо не знало, что оно использует допинг, то не должно отвечать, подчеркнул Медведев.

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