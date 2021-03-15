Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
Главная / Политика

"Где сбой у мастеров тайных операций?": Медведев вскрыл беспомощность Bellingcat и ФБК*

15 марта 2021, 21:40  •  137 • Политика
Почему расследователи из Bellingcat и ФБК* не смогли раскрыть, куда этапировали Алексея Навального после суда? Ответ подсказал журналист Андрей Медведев.
Безуспешные поиски этапированного в колонию Алексея Навального показали, чего на самом деле стоят все расследования Bellingcat и ФБК*. Почему расследователи, имеющие доступ к "инсайдам" и номерам телефонов агентов спецслужб, гадали о месте отбывания наказания блогера "на кофейной гуще", объяснил журналист Андрей Медведев.
Он отмечает, что если бы Bellingcat и ФБК* и вправду обладали теми возможностями, о которых заявляют, то им бы ничего не мешало позвонить от имени главы ФСИН Александра Калашникова и прямо спросить у правоохранителей, в какую именно тюрьму отправили Алексея Навального и где конкретно он сейчас находится. И всё. Тайна раскрыта.
Или только Навальный умел представляться другим человеком? Как-то непонятно. Где сбой у мастеров тайных операций?
- пишет Андрей Медведев в своём Telegram-канале.
Аналогичную точку зрения высказывает Telegram-канал "338". Его автор отмечает, что никаких сверхспособностей, никаких безграничных возможностей оупенсурса или других проявлений "уличной магии" у "специалистов-расследователей" нет и не было. А был банальный заказ со сливом фактуры, который надо было обставлять так, чтобы все верили, что чудеса возможны.
А чудес не бывает,
- резюмирует автор Telegram-канала.
*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
15 марта 2021, 12:30
Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
15 марта 2021, 14:20
Юго-запад Донецка гремит: В "день икс" ВСУ открыли огонь по мирным жителям Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курил...
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского ...
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства аме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
10 марта 2021, 16:05
Русский "Панцирь" "пересчитал зубы" турецкому Bayraktar. Эксперт раскрыл неудобную правду о РЛС
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.