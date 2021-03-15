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"Где сбой у мастеров тайных операций?": Медведев вскрыл беспомощность Bellingcat и ФБК*
15 марта 2021, 21:40 • 137 • Политика
Почему расследователи из Bellingcat и ФБК* не смогли раскрыть, куда этапировали Алексея Навального после суда? Ответ подсказал журналист Андрей Медведев.
Безуспешные поиски этапированного в колонию Алексея Навального показали, чего на самом деле стоят все расследования Bellingcat и ФБК*. Почему расследователи, имеющие доступ к "инсайдам" и номерам телефонов агентов спецслужб, гадали о месте отбывания наказания блогера "на кофейной гуще", объяснил журналист Андрей Медведев.
Он отмечает, что если бы Bellingcat и ФБК* и вправду обладали теми возможностями, о которых заявляют, то им бы ничего не мешало позвонить от имени главы ФСИН Александра Калашникова и прямо спросить у правоохранителей, в какую именно тюрьму отправили Алексея Навального и где конкретно он сейчас находится. И всё. Тайна раскрыта.
- пишет Андрей Медведев в своём Telegram-канале.
Аналогичную точку зрения высказывает Telegram-канал "338". Его автор отмечает, что никаких сверхспособностей, никаких безграничных возможностей оупенсурса или других проявлений "уличной магии" у "специалистов-расследователей" нет и не было. А был банальный заказ со сливом фактуры, который надо было обставлять так, чтобы все верили, что чудеса возможны.
- резюмирует автор Telegram-канала.
*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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