"Где сбой у мастеров тайных операций?": Медведев вскрыл беспомощность Bellingcat и ФБК*

Почему расследователи из Bellingcat и ФБК* не смогли раскрыть, куда этапировали Алексея Навального после суда? Ответ подсказал журналист Андрей Медведев.

Безуспешные поиски этапированного в колонию Алексея Навального показали, чего на самом деле стоят все расследования Bellingcat и ФБК*. Почему расследователи, имеющие доступ к "инсайдам" и номерам телефонов агентов спецслужб, гадали о месте отбывания наказания блогера "на кофейной гуще", объяснил журналист Андрей Медведев.

Он отмечает, что если бы Bellingcat и ФБК* и вправду обладали теми возможностями, о которых заявляют, то им бы ничего не мешало позвонить от имени главы ФСИН Александра Калашникова и прямо спросить у правоохранителей, в какую именно тюрьму отправили Алексея Навального и где конкретно он сейчас находится. И всё. Тайна раскрыта.

Или только Навальный умел представляться другим человеком? Как-то непонятно. Где сбой у мастеров тайных операций?

- пишет Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

Аналогичную точку зрения высказывает Telegram-канал "338". Его автор отмечает, что никаких сверхспособностей, никаких безграничных возможностей оупенсурса или других проявлений "уличной магии" у "специалистов-расследователей" нет и не было. А был банальный заказ со сливом фактуры, который надо было обставлять так, чтобы все верили, что чудеса возможны.

А чудес не бывает,

- резюмирует автор Telegram-канала.

*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.