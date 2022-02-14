"Где русского ловили – там и били": Донбассу грозит невыученный урок Приднестровья • 103 • Политика На фоне нарастающей военной напряжённости вдоль границ ЛДНР камеры всей России повёрнуты на Донбасс. Политики и эксперты спорят, нужна ли республикам независимость, хотя каждому жителю осаждённых территорий понятно, что единственный шанс спастись для них – стать частью нашей страны. Да и есть у них перед глазами неутешительный пример "независимости". Обсуждая агрессию Запада на пространстве бывшего СНГ, все стыдливо молчат о земле, где 30 лет назад русские люди точно так же сражались с националистами за своё право говорить на родном языке и сохранять свою идентичность, но так и не смогли вернуться в состав России. Приднестровье, большую часть населения которого составляют русские, пыталось добиться независимости от Молдавии ещё до окончательного распада СССР. В 1992 году это привело к военному конфликту, остановить который удалось русскому генералу Александру Лебедю. Благодаря вмешательству России мир в Приднестровье удалось сохранить. Но "независимость" вылилась в блокаду, где зазор выживания республики между Украиной и Молдавией становится всё уже. А теперь возник риск разрыва соглашения Кишинёва и Москвы, при котором русские миротворцы стоят в Приднестровье. Что было, что стало, чем сердце успокоилось Сейчас поля Приднестровья вспахиваются, заводы дымят. Все говорят на чистом русском языке, практически без диалекта. Здесь большие, крепкие семьи, где детьми занимаются не няни, а бабушки и дедушки. На кладбищах – большие семейные захоронения: здесь чтут и предков, и традиции. На старинных каменных надгробиях XIV века сложно различить надписи, но видно, что они сделаны на кириллице. Только вот деревни пустеют: всё больше добротных каменных домов с яркой штукатуркой стоят заколоченными, утопая в винограде. Молодёжь уезжает. Некогда большие, богатые совхозы обескровлены. Но Приднестровье пытается выжить. Восстановлена, благоустроена Бендерская крепость, которую штурмовали в 1992 году молдавские войска, и на приднестровских рублях – её освободитель Александр Суворов. Эту валюту не обменять нигде за пределами республики. Как не обменять память о пережитом. Восстановленная Бендерская крепость. Фото: Телеканал Царьград Олег А. приехал в Приднестровье (тогда ещё Молдавскую АССР) по распределению после учёбы в конце 80-х. Направили в город Рыбницу, там и осел. Он хорошо помнит, как разворачивался конфликт. Всё нарастало постепенно. На каждом углу нас задирали молдавские националисты, в Кишинёве могли попытаться побить просто за русскую речь. Они тогда так голову поднимали – ого-го. Когда в начале 90-х они почувствовали открытую поддержку румын – понеслось. Где русского ловили, там били. Да там до сих пор такое происходит иногда, – рассказывает приднестровец. Он вспоминает, как по инициативе руководства на предприятиях собирали отряды самообороны. А Кишинёв начал присылать "милицию" – на брендированных машинах, с оружием, но без номеров. Мы ездили в Дубоссары. Там наших пацанов молдавские омоновцы прихватили, и их кого убили, кого взяли в плен. Тех, кого забрали, держали в тюрьме, били так, что "блатные" подняли бунт. Травили собаками, – излагает события собеседник Царьграда. В сентябре 1991 года Кишинёв объявил транспортную блокаду, и Тирасполь принял решение создавать свою гвардию. Молдавия поставила ультиматум: или до 1 апреля 1992 года Приднестровье опускает голову, или будет война. В марте нас, добровольцев, собрали на стадионе и отправили в часть. Ждали, придут ли молдаване. Это сейчас таких конфликтов много, а тогда, после СССР, для нас это было почти как Великая Отечественная. Мы ждали полторы недели. Когда они уже конкретно пошли, нам в милиции выдали оружие и отвезли под Дубоссары, окапываться и отстреливаться. Автоматы у нас были и пара гранатомётов на 18 человек, – рассказывает Олег. Одним из самых тяжёлых воспоминаний для него стал момент, когда взрывами снарядов убило несколько сослуживцев. Мы их собирали... Отвозили уже другие, приезжали за ними, хоронили не мы, – делится воспоминаниями ополченец. Александр Лебедь. Фото: Alexandr Yakovlev / Globallookpress По официальной оценке, с апреля по конец июля в Приднестровском конфликте, остановить который удалось лишь генералу Александру Лебедю, погибло примерно по тысяче человек с каждой стороны, почти половина из них – мирное население. Лебедь принял решение, как только приехал – у нас появились сразу танки, пушки, "Град"… всё появилось! И он конкретно сказал: откуда с молдавской стороны услышу выстрел – туда поливаю "Градом". И война закончилась, – рассказал ополченец. Надежда только на Россию Получив условную самостоятельность, Приднестровье так и не стало частью России. И до Русской весны, и особенно после неё по республике рикошетом бьёт русофобия Запада и Украины: бесконечные санкции, ограничения, притеснения. Жители теряют надежду. Молодёжь начинает принимать другие гражданства, многие уезжают. "Мы 30 лет болтаемся между небом и землёй… Становится всё хуже. Как Майя Санду пришла – совсем стало тяжело. Сначала запретили предприятиям работать по нашим документам, и лицензии мы начали брать в Молдавии. Потом запретили въезжать на Украину на большегрузах. Потом – пересекать границу с Украиной поездам, они в ущерб сами себе делают крюк по Молдавии теперь. Никакие машины с нашими номерами туда не могут въезжать. Хотя были договорённости, Украина должна выступать гарантом, что наши документы должны признаваться", – поделился чувствами приднестровец, и добавил: Голубая мечта всего Приднестровья – стать частью России. Помощь, безусловно, есть, мы всегда это чувствуем. Газ идёт. Но нас так прижали… И тяжелее всего, что нет уверенности в завтрашнем дне. Завтра скажут вот, что нас больше нет, а есть только Молдавия. Мы очень устали от этой неопределённости. Республика зажата в тисках агрессивно-националистического, русофобского режима Украины и радикально-румынизаторского курса Молдавии. Возможность экспорта приднестровской продукции на зарубежные рынки, в том числе на русский, сократилась до минимума. Банковская сфера страдает от нежелания молдавских и украинских контрагентов работать с ПМР по общепринятым правилам. Домокловым мечом висит над регионом угроза военного конфликта. По приднестровскому паспорту нельзя выехать за пределы республики, и случае серьёзной угрозы люди с этим гражданством (если оно единственное) останутся беззащитны. Приднестровцы не мыслят себя вне русского пространства, внимание и помощь России – единственное, на что они могут надеяться. А в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский назначил специального представителя по приднестровскому урегулированию. По мнению ряда экспертов, Украина пытается таким образом выдавить Россию из переговорного процесса "2+5" (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели – прим.ред.). Более того, Молдавия может разорвать с Россией соглашение, по которому в Приднестровье остаются русские миротворцы. Песков отметил увеличение обозначенных Путиным в Мюнхенской речи проблем Директор Бюро политических исследований "Медиатор" Сергей Широков в беседе с Царьградом отметил, что миротворческая операция России – стержень всей системы безопасности республики. Процесс приднестровского урегулирования на протяжении всего периода своего существования имеет международный контекст, связанный, в первую очередь, с определением контуров системы региональной стабильности и её ключевых факторов. События последних месяцев в отношениях между Россией и Западом вновь заставляют всех вернуться к теме обеспечения безопасности. Несомненно, что тема Приднестровья также займёт своё место в этом процессе, как в контексте ситуации на постсоветском пространстве, так и в вопросах построения новой архитектуры безопасности в Европе, – заявил эксперт. Сергей Широков подчеркнул, что попытки расшатать и поставить под вопрос эффективность русской миротворческой миссии происходят регулярно, в том числе и с молдавской стороны, которая, казалось бы, и сама выступает полноценным участником миротворческой операции, проводимой под эгидой России. В Кишинёве прекрасно знают и понимают, каким образом можно лишить Россию статуса государства-миротворца и государства-гаранта. Для этого Республика Молдова должна дезавуировать как минимум два международных документа – Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта 1992 года и Меморандум об основах нормализации отношений между Молдовой и Приднестровьем от 1997 года. Адекватные и здравомыслящие представители молдавской стороны также понимают и последствия таких решений. Во-первых, это приведёт к откату ситуации к июлю 1992 года, когда вооружённые силы Приднестровья и Молдавии будет разделять не Зона безопасности, а линия фронта. А во-вторых – к слому всего процесса политического урегулирования и переговорного механизма, в который, помимо России, Украины и ОБСЕ, также включены США и Европейский союз, – заявил политолог. Сергей Широков полагает, что попытка выдавить Россию из договора откроет "ящик Пандоры": будет сломан баланс сил и система противовесов. Это сформирует условия для полномасштабной эскалации конфликта с малопредсказуемыми последствиями, и вина за все последующие события будет лежать исключительно на молдавской стороне. Если молдавским властям и политикуму нравится использовать данную тему для обозначения своих антироссийских позиций и геополитического выбора – это их право, так же как и право Приднестровья самостоятельно определять свою судьбу и обеспечивать свою безопасность. Решения приднестровского всенародного референдума 2006 года о независимости и свободном присоединении к России никто не отменял, – подчеркнул эксперт. Памятник русскому солдату в Тирасполе. Фото: Hannah Wagner / Globallookpress Для Приднестровья жить в условиях блокад, ограничений и постоянного давления со стороны Молдавии и её союзников – тяжёлая реальность с момента образования республики. Для того, чтобы это изменить, Кишинёв должен выполнить в полном объёме как ранее подписанные, так и недавно достигнутые договорённости в переговорном процессе. Захарова рассказала о лжи американских политиков К сожалению, пока это нереалистичный сценарий, до тех пор пока молдавские элиты будут жить в рамках концепции реинтеграции, отказываться воспринимать Приднестровье, как равноправную сторону и использовать геополитическую ситуацию для наращивания давления и избежания ответственности, – резюмировал Широков и добавил: "Следует отметить, что 30 лет такой политики не прошли бесследно и для самой Молдавии, и для её общества. Многочисленные социологические опросы показывают крайне высокий уровень психологической усталости и разочарования. По сути, Молдавия утеряла свою идентичность и рассматривает для своего будущего только два варианта одного и того же сценария – членство в ЕС (недостижимая перспектива) и членство в ЕС через Румынию. В такой ситуации заявления о молдавской государственности и суверенитете и вовсе превращаются в ритуальные заклинания, и нет необходимости вырабатывать позицию и план решения приднестровской проблемы". Вернуться домой Глава "Союза добровольцев Донбасса", первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук убеждён, что и Донбасс, и Приднестровье, и даже Одесса должны вернуться в состав России. И помимо морально-этических причин для этого есть и вполне конкретные геополитические. Если вы просто развернёте карту, то получите простой ответ: жизнеобеспечение южных территорий, в том числе Приднестровья и Донбасса, невозможно без связки их в единый узел, в единое пространство, – заявил Пинчук. И через Одессу, и через Приднестровье в Европу идёт русский газ через газопровод "Дружба". Это – экономический фактор. Глава "Союза добровольцев Донбасса", первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук убеждён, что и Донбасс, и Приднестровье, и даже Одесса должны вернуться в состав России. Фото: Телеканал Царьград Что касается этнической причины, то национальный костяк Приднестровья составляют наши соотечественники. Эта территория активно заселялась русскими, почему там русский фактор так важен. Именно это сформировало там собственный субэтнос – малороссийский, южный. Донбасс, Приднестровье и Одесса – это в ментальном смысле одно субэтносное население. Они связаны, – отметил собеседник Царьграда. Но главным фактором, конечно, остаётся геополитика. Территориально возврат этих территорий в состав России позволит держать в тисках Украину. "Сверху надо зайти, снизу. Вот снизу – это наша граница, а сверху – это Приднестровье. А Одесса – это южный порт. Есть такое понятие "Порто-Франко", о котором грезят все одесситы, это зона свободного экономического пространства с тех времён, когда оно было, по сути, основано. Вот с того времени это пространство является общим. Поэтому для присоединения и Донбасса, и Одессы, и Приднестровья у России есть политический, военно-политический фактор, экономический фактор и ментальный, – заявил Пинчук и добавил: Разрыв этого единого поля – это большая трагедия. Поэтому вопрос не в том, что нужно или нет это объединять в некий общий геополитический проект. А в том, почему преступно этого не делать. Что с того? Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил о завершении консультаций с фракциями по проекту обращения к президенту о признании независимости ЛДНР. "Единая Россия" поддержала идею поставок в осаждённые республики вооружения, КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" высказались за независимость этих территорий. Обсуждение предложений назначено в парламенте на понедельник, 14 февраля. Где в России жить хорошо: 10 лучших регионов попали в рейтинг Мы же глубоко убеждены: если вопрос о вхождении Донбасса в состав России не будет решён, ДНР и ЛНР рискуют повторить судьбу Приднестровья, от которого теперь стыдливо отворачиваются камеры. Для Кишинёва "недобитые русские" в ПМР – кость в горле, которую необходимо вытащить и сломать. Для России – не доведённая до конца история: в Приднестровье стоит наша военная техника, туда идёт наш газ, но защитить этих людей в полном смысле слова Россия не может, поскольку юридически нашими гражданами они не являются. И вся русофобия коллективного Запада рикошетит по этой земле каждый раз, когда хочется задеть Россию. 12 февраля в эфире "Первого приднестровского" канала глава МИД республики Виталий Игнатьев заявил, что на границах участились провокации, а Штаты активно поставляют в Молдавию оружие. В рамках проекта из США должна быть поставлена партия вооружения на 5 млн долларов, американские военные активно участвуют в учениях вблизи Приднестровья. А Кишинёв заявил, что переходит на стандарты НАТО для упрощения военного взаимодействия в "проведении международных миротворческих операций". Одним словом, в НАТО про Приднестровье не забыли. Насколько хорошо о нём помним мы? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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