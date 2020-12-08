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"Где Россия, там смерть": Украинцы упрекнули Москву за "нападение" на "мирную" Японию в 1938 году

08 декабря 2020, 02:15  •  59 • Политика
Украинцы решили подсчитать все случаи проявления "агрессии" со стороны России за последние 100 лет. Они, в частности, упрекнули Москву за "нападение" на "мирную" Японию в 1938 году, которая выступала на стороне нацистской Германии. "Где Россия, там слёзы и смерть", - говорится в пропагандистской листовке.
Украинские патриоты составили список стран, якобы пострадавших от России за последние 100 лет. Всего они насчитали 43 "агрессии" против 28 стран. Среди "жертв" оказались Азербайджан, Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Йемен, Финляндия и, разумеется, Украина. Кроме того, авторы списка почему-то записали в пострадавшие страны российские регионы Ингушетию, Дагестан и Чечню. Вероятно, таким образом авторы дали понять, что поддерживают сепаратизм, который царил в обозначенных субъектах РФ в девяностые годы.
Однако некоторые пункты списка вызывают ещё большие вопросы. Так, например, одной из "жертв российской агрессии" стала Сирия, которая сама пригласила Россию для оказания помощи в проведении антитеррористической операции. По оценке экспертов, эта операция позволила не только разгромить анклав боевиков в САР, но и предотвратить развал страны.
Ещё одной странной "жертвой" оказалась Япония, которая в годы Второй мировой войны была союзницей фашистской Германии и воевала против СССР на Дальнем Востоке.
Отлично. Особенно про Японию понравилось. В 1938 году русские устроили агрессию против мирных японских войск, которые почему-то оказались на территории Монголии и непосредственно СССР, - пишет Telegram-канал "Голос Мордора".
Скриншот: Telegram/Голос Мордора

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