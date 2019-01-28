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"Где "помогают" США, всё становится ещё хуже": Британский обозреватель Guardian признал очевидное и попросил не трогать Венесуэлу

28 января 2019, 23:09  •  77 • В мире
Ситуация, сложившаяся в Венесуэле, говорит о том, что республика нуждается не в конфликте, а в консенсусе. Если даже согласиться с тем, что уход Мадуро станет благом для национального обновления, то для этого существуют законные и мирные возможности, которые категорически не включают в себя вмешательства США, считает обозреватель британского издания The Guardian.
В Венесуэле всё более явно становится видна угроза военного разрешения конфликта между оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо и сторонниками президента Николаса Мадуро, которого поддерживает и армия, и спецслужбы.
Избрание Мадуро на пост главы государства на новый срок многие латиноамериканские страны и международные наблюдатели сочли незаконным. Утверждалось, что выборы он выиграл "мошенническим путём". К тому же в сравнении с предыдущим лидером Венесуэлы, Уго Чавесом, Мадуро слишком заметно проигрывает.
Как утверждают его критики, он "наживается" на репутации и авторитете своего предшественника, при этом с управлением потенциально богатой страны он совершенно не справляется. Из-за этого граждане Венесуэлы вынуждены жить в условиях перманентной нехватки продовольствия и лекарств, а также гиперинфляции.
Упрекают Мадуро и в том, что во время его правления ещё больше усугубился раскол в обществе, он подорвал демократические институты и "заткнул" рот прессе.
В то же время Гуайдо, бросая вызов действующему президенту, только усиливает этот раскол и толкает Мадуро на ответные действия. При этом он не без оснований называет своего политического оппонента "марионеткой, которая танцует под дудку империи" Соединённых Штатов.
Однако всё это - внутренние проблемы Венесуэлы, которые должны разрешиться исключительно конституционным путём, пишет обозреватель британского издания The Guardian. Для этого совершенно не требуется вмешательство большого соседа - Соединённых Штатов.
О том, чем обычно заканчивается вмешательство Вашингтона в дела латиноамериканских соседей, хорошо известно: каждый раз после этого в стране, которую "облагодетельствовали" при помощи американского военного вторжения, дела шли ещё хуже.
"Альтруизм - это не для американцев, это не про них, - пишет автор материала и продолжает: - Откровенно говоря, чем меньше американцы вмешиваются, тем всегда бывает лучше".
Кроме того, если "временный президент" Гуайдо запустит в Венесуэлу американские военные силы, это автоматически приведёт в страну и Китай, и Россию, которые немало инвестировали в венесуэльскую нефть. А это, продолжает британский обозреватель, только усугубит кризис в стране.

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