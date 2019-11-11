"Где поляк, украинцу делать нечего": Ветеран АТО задержан в Польше по запросу России

Мазур был задержан на приграничном пункте Дорогуск в Польше. Он был объявлен в розыск Россией. О задержании сообщила в своем Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Она пожаловалась, что к украинцу не пускают адвоката и консула. Известно также, что на 11 ноября назначено судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения и решится вопрос об экстрадиции Мазура.



В Twitter "Радио Стыдоба" иронизируют по поводу задержания Мазура.

"Опять зрада...", - многозначительно замечает @GXohy.

"Как говорится, там, где прошёл поляк, украинцу делать нечего", - перефразирует поговорку @KremlinTrollBot.

"Консул уже посетил. Денисова, как обычно, истерит", - считает @CohanMihal.

Игорь Мазур - в прошлом один из лидеров украинской националистической организации УНА - УНСО, запрещённой в России. В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом России против ряда членов УНА - УНСО и "Правого сектора" (также запрещён в России). Они подозреваются в создании или руководстве вооружённой бандой (чч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ).