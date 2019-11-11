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"Где поляк, украинцу делать нечего": Ветеран АТО задержан в Польше по запросу России

11 ноября 2019, 09:09  •  75 • В мире
Украинского националиста, ветерана АТО Игоря Мазура, который известен под позывным "Тополь", задержали на границе Польши. Один из экс-лидеров запрещённой в России экстремистской организации разыскивался Москвой по обвинению в создании и руководстве вооружённой бандой. В Twitter иронизируют над задержанием Мазура, советуя ему больше не появляться на "польской земле".
Мазур был задержан на приграничном пункте Дорогуск в Польше. Он был объявлен в розыск Россией. О задержании сообщила в своем Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова.
Она пожаловалась, что к украинцу не пускают адвоката и консула. Известно также, что на 11 ноября назначено судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения и решится вопрос об экстрадиции Мазура.

В Twitter "Радио Стыдоба" иронизируют по поводу задержания Мазура.
"Опять зрада...", - многозначительно замечает @GXohy.
"Как говорится, там, где прошёл поляк, украинцу делать нечего", - перефразирует поговорку @KremlinTrollBot.
"Консул уже посетил. Денисова, как обычно, истерит", - считает @CohanMihal.
Игорь Мазур - в прошлом один из лидеров украинской националистической организации УНА - УНСО, запрещённой в России. В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом России против ряда членов УНА - УНСО и "Правого сектора" (также запрещён в России). Они подозреваются в создании или руководстве вооружённой бандой (чч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ).

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