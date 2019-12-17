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"Где написано - Россия должна?": Соловьёв одним вопросом приструнил украинского политолога

17 декабря 2019, 13:09  •  153 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв поймал украинского политолога Василя Вакарова на полном незнании Минских соглашений. "Где написано - Россия должна? Хоть один пункт?" - потребовал ответа ведущий, но так его и не услышал.
Украинский политолог Василь Вакаров поспорил с телеведущим Владимиром Соловьёвым и попался на незнании текста Минских соглашений. Инцидент произошёл в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
На передаче украинский эксперт обвинил Россию, что она якобы мешает Украине вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР. В ответ Соловьёв напомнил политологу, что республики Донбасса не могут быть признаны по условиям Минских соглашений. Тогда Вакаров обвинил Россию в неисполнении данных соглашений.
"Назовите хоть один пункт Минских соглашений, который бы начинался со слов "Россия должна...", - потребовал от украинского политолога Соловьёв.
Тот тут же начал всячески изворачиваться, ссылаться на санкции и прочие не имеющие отношения к делу факты. При этом Вакаров обосновал неисполнение Минских соглашений со стороны Украины тем, что в них якобы не прописаны сроки выполнения. Соловьёву пришлось напомнить, что вообще-то срок выполнения в Минских соглашениях есть и он давно просрочен. Согласно документу, Украина должна была развести войска и принять законы об амнистии, выборах и особом статусе Донбасса ещё в 2015 году.
"Мы выполняем. Медленно", - попытался оправдаться Вакаров.
"Если вы такие медленные, может, у вас проблемы с задержанием развития?" - поинтересовался Соловьёв.

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