|
"Где написано - Россия должна?": Соловьёв одним вопросом приструнил украинского политолога
17 декабря 2019, 13:09 • 153 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв поймал украинского политолога Василя Вакарова на полном незнании Минских соглашений. "Где написано - Россия должна? Хоть один пункт?" - потребовал ответа ведущий, но так его и не услышал.
Украинский политолог Василь Вакаров поспорил с телеведущим Владимиром Соловьёвым и попался на незнании текста Минских соглашений. Инцидент произошёл в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
На передаче украинский эксперт обвинил Россию, что она якобы мешает Украине вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР. В ответ Соловьёв напомнил политологу, что республики Донбасса не могут быть признаны по условиям Минских соглашений. Тогда Вакаров обвинил Россию в неисполнении данных соглашений.
Тот тут же начал всячески изворачиваться, ссылаться на санкции и прочие не имеющие отношения к делу факты. При этом Вакаров обосновал неисполнение Минских соглашений со стороны Украины тем, что в них якобы не прописаны сроки выполнения. Соловьёву пришлось напомнить, что вообще-то срок выполнения в Минских соглашениях есть и он давно просрочен. Согласно документу, Украина должна была развести войска и принять законы об амнистии, выборах и особом статусе Донбасса ещё в 2015 году.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
153
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 декабря 2019, 20:54
|
13 декабря 2019, 14:39
|
14 декабря 2019, 10:24
|
14 декабря 2019, 00:24
|
11 декабря 2019, 01:09
|
12 декабря 2019, 04:39
|
14 декабря 2019, 03:54