"Где написано - Россия должна?": Соловьёв одним вопросом приструнил украинского политолога

Украинский политолог Василь Вакаров поспорил с телеведущим Владимиром Соловьёвым и попался на незнании текста Минских соглашений. Инцидент произошёл в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

На передаче украинский эксперт обвинил Россию, что она якобы мешает Украине вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР. В ответ Соловьёв напомнил политологу, что республики Донбасса не могут быть признаны по условиям Минских соглашений. Тогда Вакаров обвинил Россию в неисполнении данных соглашений.

"Назовите хоть один пункт Минских соглашений, который бы начинался со слов "Россия должна...", - потребовал от украинского политолога Соловьёв.

Тот тут же начал всячески изворачиваться, ссылаться на санкции и прочие не имеющие отношения к делу факты. При этом Вакаров обосновал неисполнение Минских соглашений со стороны Украины тем, что в них якобы не прописаны сроки выполнения. Соловьёву пришлось напомнить, что вообще-то срок выполнения в Минских соглашениях есть и он давно просрочен. Согласно документу, Украина должна была развести войска и принять законы об амнистии, выборах и особом статусе Донбасса ещё в 2015 году.