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"Где мы с вами живём? В зоолаборатории?": Новая инициатива ЦБ вызвала гнев Пронько

28 ноября 2020, 00:15  •  66 • Политика
ЦБ предложил правила разделения клиентов банков на группы риска: зелёный, жёлтый и красный". "Где мы с вами живём? В стрип-баре? Или в зоолаборатории, где нас изучают, ставят эксперименты, делят на группы?" - возмутился Пронько, напомнив про остальные аналогичные инициативы.
Центробанк разработал систему определения благонадёжности клиентов банков, предполагающую разделение их на группы риска: зелёную, жёлтую и красную. Инициативу оценил обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он напомнил, что ЦБ не единственный, кто решил заняться оценкой граждан России. Мэрия Москвы собирается устанавливать "лояльность" москвичей, а страховщики требуют доступа к базам камер видеонаблюдения и даже предлагают за это деньги, отмечает обозреватель Царьграда.
Кроме того, недавно переименовавшийся Сбер намерен торговать данными по транзакциям своих клиентов. А про то, как мобильные операторы сливают данные абонентов можно даже не рассказывать, добавляет Пронько.
"Где мы с вами живём? В стрип-баре? Или в зоолаборатории, где нас изучают, ставят эксперименты, делят на группы?" - негодует он.
Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 резко ускорила процесс "цифровизации". Однако результаты этого процесса всё меньше похожи на обещанный "цифровой рай" и всё больше на "цифровой концлагерь".

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