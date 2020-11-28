"Где мы с вами живём? В зоолаборатории?": Новая инициатива ЦБ вызвала гнев Пронько

Центробанк разработал систему определения благонадёжности клиентов банков, предполагающую разделение их на группы риска: зелёную, жёлтую и красную. Инициативу оценил обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Он напомнил, что ЦБ не единственный, кто решил заняться оценкой граждан России. Мэрия Москвы собирается устанавливать "лояльность" москвичей, а страховщики требуют доступа к базам камер видеонаблюдения и даже предлагают за это деньги, отмечает обозреватель Царьграда.

Кроме того, недавно переименовавшийся Сбер намерен торговать данными по транзакциям своих клиентов. А про то, как мобильные операторы сливают данные абонентов можно даже не рассказывать, добавляет Пронько.

"Где мы с вами живём? В стрип-баре? Или в зоолаборатории, где нас изучают, ставят эксперименты, делят на группы?" - негодует он.

Напомним, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 резко ускорила процесс "цифровизации". Однако результаты этого процесса всё меньше похожи на обещанный "цифровой рай" и всё больше на "цифровой концлагерь".