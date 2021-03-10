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"Где мой сувенир из Киргизии?": Лавров провёл встречу с турецким коллегой в аэропорту Дохи
10 марта 2021, 22:30 • 38 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров решил провести встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу прямо в аэропорту Дохи. При этом глава российской дипломатии пошутил: "Где мой сувенир из Киргизии?"
Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, российская делегация прибыла в Доху из Саудовской Аравии, а турецкая - из Киргизии. Встретившись в аэропорту катарской столицы, дипломаты решили не терять времени даром.
Скриншот: Facebook/Мария Захарова
Отметим, что сначала Лавров и Чавушоглу обменялись приветственными репликами, а затем приступили к переговорам, которые проходили за закрытыми дверями. По информации "РИА Новости", глава российского МИД в шутку спросил у турецкого коллеги: "Где мой сувенир из Киргизии?"
Стороны также обменялись мнениями о запуске строительства третьего энергоблока турецкой АЭС "Аккую". В официальной церемонии, которая состоялась в среду, участвовали президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Чавушоглу признался, что застал лишь часть трансляции, потому что должен был вылетать из Бишкека.
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