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"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом

04 сентября 2021, 17:10  •  166 • Политика
Журналист Владимир Карасёв назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом после недавних откровений украинских политиков. "Где котёл будет, панове?" - поинтересовался он.
Так Карасёв прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявил, что Киев соскочил с крючка Минских соглашений.
Журналист отметил, что раз Украина официально отказывается от "Минска-2", то и народные республики Донбасса больше ничего не должно удерживать.
Осталось дождаться заявления президента Украины о выходе из Минских соглашений и можно больше не сдерживать армию русского Донбасса. Где котёл будет, панове? В Куеве или в городе Лэва?
- пишет Карасёв.
Скриншот: Telegram / Владимир Карасёв
Упоминание котла - отсылка к событиям 2014 года, когда украинская армия попала в Иловайский котёл (в окружение) и была полностью разгромлена. Отметим, что выражение "крючок Минских соглашений" ввёл в оборот глава МИД России Сергей Лавров. Ранее он заявил, что президент Зеленский и его команда "извиваются как могут", пытаясь перевернуть "Минск-2", поэтому их нельзя "спускать с крючка".
В пятницу, 3 сентября, Арестович объявил о снятии с крючка в связи с недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Поводом для столь смелого заявления стал тот факт, что в совместной декларации президента США Джо Байдена и его украинского коллеги не упоминаются Минские соглашения.
Примечательно, что США и не участвуют в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Этим занимаются Россия, Германия и Франция.

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