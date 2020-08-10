"Где кипеж, там и он": Венедиктов "влился" в ряды белорусской оппозиции

Несколько сотен человек собралось в центре Москвы у посольства Белоруссии на стихийный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции - Светланы Тихановской. Среди участников был замечен не кто иной, как главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Его заснял на камеру один из очевидцев.

На кадрах видно, что Венедиктов находится среди толпы и разговаривает с кем-то по телефону. В это время сотрудники правоохранительных органов призывают участников стихийного митинга разойтись и не создавать помех движению.

Венедиктов записался в белорусскую оппозицию? Или всегда - где кипеж - там и он? - комментируют в соцсетях внезапное появление главреда "Эхо Москвы".

Напомним, что проголосовать на выборах президента Белоруссии к посольству страны в Москве стянулось огромное количество человек. Из-за большого числа желающих проголосовать удалось не всем. Это вызвало некоторые волнения.