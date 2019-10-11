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"Где грузинская Грета Тунберг?": Стариков прокомментировал деятельность США в Грузии
11 октября 2019, 12:54 • 63 • Политика
Политэксперт Николай Стариков прокомментировал строительство "терминала смерти" в грузинском Батуми. "Наблюдая за деятельностью США в Грузии, задался вопросом: где, собственно, грузинская Грета Тунберг?" - отметил эксперт.
В Грузии прошла акция протеста против строительства химического терминала в Батуми. По мнению местных жителей, терминал несёт смертельную угрозу всему региону и является "бомбой замедленного действия". Ситуацию прокомментировал политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.
По его словам, из-за этого терминала под угрозой находится один из прекраснейших курортов Чёрного моря. Это всё равно что американцы решили бы строить нечто подобное в Майами или на Лазурном Берегу Франции.
Напомним, что речь идёт о проекте строительства терминала минеральных удобрений в Батуми, который предусматривает создание нового логистического транспортного коридора через Грузию из Азербайджана и стран Азии в Европу. Местные жители называют этот терминал не иначе, как "терминалом смерти". Грузинский журналист Шота Апхаидзе считает, что терминал может стать целью террористов или агентов США для отравления целого региона.
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