"Где грузинская Грета Тунберг?": Стариков прокомментировал деятельность США в Грузии

В Грузии прошла акция протеста против строительства химического терминала в Батуми. По мнению местных жителей, терминал несёт смертельную угрозу всему региону и является "бомбой замедленного действия". Ситуацию прокомментировал политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.

По его словам, из-за этого терминала под угрозой находится один из прекраснейших курортов Чёрного моря. Это всё равно что американцы решили бы строить нечто подобное в Майами или на Лазурном Берегу Франции.

"Сейчас главный вопрос: "Где грузинская Грета Тунберг?" Куда она смотрит?" - сказал Стариков в эфире программы "Открытый эфир".

Напомним, что речь идёт о проекте строительства терминала минеральных удобрений в Батуми, который предусматривает создание нового логистического транспортного коридора через Грузию из Азербайджана и стран Азии в Европу. Местные жители называют этот терминал не иначе, как "терминалом смерти". Грузинский журналист Шота Апхаидзе считает, что терминал может стать целью террористов или агентов США для отравления целого региона.