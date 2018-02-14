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"Где ей инструкции дали? В "Кащенко" или в США?" - Собчак потребовала снять Путина с выборов
14 февраля 2018, 17:39 • 415 • Политика
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что подала иск в Верховный суд России, требуя отмены регистрации Владимира Путина на выборах в 2018 году.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что обратилась в Верховный суд России с требованием снять Владимира Путина с выборов президента России в 2018 году. Иск адресован к ЦИК. Собчак полагает, что Владимир Путин был зарегистрирован незаконно.
Развивая свою мысль, Собчак уточняет, что Путин "договорился с Медведевым в 2012 году", чтобы тот вернул "должность обратно по истечении оговоренного срока". Интересно, что в социальных сетях даже сторонники Собчак с сомнением отнеслись к ее заявлениям. Что уж говорить о тех, кто не сопереживает так называемому политику и видит, чего стоит этот "иск".
А @NailFlyJet2 и вовсе требует, чтобы "Собчак принудительно госпитализировали".
Добавим, пока неясно, действительно ли иск был подан. Мы располагаем лишь заявлением Ксении Собчак.
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