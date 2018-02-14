"Где ей инструкции дали? В "Кащенко" или в США?" - Собчак потребовала снять Путина с выборов

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что подала иск в Верховный суд России, требуя отмены регистрации Владимира Путина на выборах в 2018 году.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что обратилась в Верховный суд России с требованием снять Владимира Путина с выборов президента России в 2018 году. Иск адресован к ЦИК. Собчак полагает, что Владимир Путин был зарегистрирован незаконно.

Владимир Путин не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ, поскольку уже трижды занимал эту должность, - говорит Собчак в своем заявлении.

Развивая свою мысль, Собчак уточняет, что Путин "договорился с Медведевым в 2012 году", чтобы тот вернул "должность обратно по истечении оговоренного срока". Интересно, что в социальных сетях даже сторонники Собчак с сомнением отнеслись к ее заявлениям. Что уж говорить о тех, кто не сопереживает так называемому политику и видит, чего стоит этот "иск".

Собчак вернулась из Вашингтона с инструкциями и тут же подала в Верховный суд заявление с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата на пост президента РФ, - пишет пользователь с @n_barmaleykina, иронично спрашивая, "доживем ли до понедельника?"

А @NailFlyJet2 и вовсе требует, чтобы "Собчак принудительно госпитализировали".

Добавим, пока неясно, действительно ли иск был подан. Мы располагаем лишь заявлением Ксении Собчак.

Требую срочного созыва верхней палаты Государственной Думы Российской Федерации в полном составе для оперативного принятия решения по вопросу принудительной госпитализации Ксении Анатольевны Собчак в психиатрическую клинику им. Кащенко! pic.twitter.com/G24jMX2Rk6 — ГвоздолётЪ (@NailFlyJet2) 14 февраля 2018 г.