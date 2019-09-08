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"Где добро, а где зло": Кто пытался присвоить обмен России с Украиной, и о чем договорились Путин с Зеленским

08 сентября 2019, 11:54  •  144 • Политика
Обмен России с Украиной состоялся, и сегодня мы понимаем, что первую победу на пути к урегулированию отношений пытались присвоить себе не реальные действующие лица. Царьград рассказывает, "где добро, а где зло" - так ситуацию описал Соловьев; а также напоминает, о чем договорились Путин с Зеленским.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся накануне. Своего рода завершающим штрихом стали переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как оказалось, свои правки в процесс захотели внести и другие спикеры, в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко и такой же бывший военные прокурор Украины Анатолий Матиос. Царьград рассказывает об ореоле завершившегося этапа обмена. Кстати, о вероятности следующего этапа уже говорят.

Кого обменяли

Обмен проходил по формуле 35 на 35. Известно, что в списки включили известнейшие имена с точки зрения политического обсуждения. Киев решился отдать журналиста Кирилла Вышинского. Россия в ответ из соображений гуманности согласилась передать Олега Сенцова. Как метко отметил накануне тележурналист Владимир Соловьев, "для нас герой Кирилл Вышинский, для официальной Украины - Сенцов, Вышинский журналист, Сенцов - террорист".
"...Вышинский вооружён словом, он хотел, чтобы люди знали правду. Сенцов вооружён взрывчаткой, и он хотел, чтобы люди погибли", - писал Соловьев, предлагая сделать выбор, где добро, а где зло. Собственно, выбор очевиден.
Несколько часов назад бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос представил информацию о 13 участниках киевского списка. По словам Матиоса, в обмен попали Денис Сидоров, Алексей Седиков, Виктор Агеев - они были осуждены на Украине за участие в боевых действиях в Донбассе, а после помилованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, помилование состоялось в отношении Максима Одинцова и Александра Баранова - это граждане Украины, военнослужащие, которых обвинили в том, что после возвращения Крыма в состав России они приняли решение сменить гражданство и продолжить службу в рядах ВС РФ.
Еще семь человек из списка - граждане Украины, которых обвинили в терроризме и шпионаже. В том числе это Юлия Просолова - получила срок 12 лет, поскольку ее назвали виновной в теракте, обвинение настаивало, что она причастна к убийству в Мариуполе главы отдела контрразведки управления СБУ Александра Хараберюша, причем якобы преступление было совершено по заказу ДНР. Однако следует понимать, что признание было получено под пытками, о чем говорила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Станислав Ежов, Сергей Лазарев, Юрий Ломако, Андрей Васьковский, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров обвинялись на Украине в передаче секретной информации, и все они также попали в список на обмен.
Олег Хоменко обвинялся в государственной измене и дезертирстве, его также отправили в Россию.
В завершение Матиос добавил, что военная прокуратура продолжает заниматься делами остальных отпущенных заключенных. Напомним, обмен состоялся вчера, после чего вечером прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Интересно, что вернувшимся на Украину морякам, которые обвиняются в провокации и нарушении российской границы, вручили ордена, воинские звания и офицерские кортики. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко наградил 24 моряка, которые вчера вернулись в рамках обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Точка в этапе обмена - переговоры Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в телефонных переговорах накануне вечером обсудили "нормализацию и оздоровление" отношений двух стран, в том числе через обмен удерживаемыми лицами, который состоялся вчера. Обмен Путин и Зеленский назвали шагом, который имеет большое значение на сегодняшнем этапе общей работы.
Затронули и тему урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В том числе говорили о необходимости соблюдения перемирия и в целом продолжения разведения сил и средств на линии соприкосновения. Российский лидер добавил, есть необходимость продолжать подготовку к саммиту "нормандской четверки", новая встреча должна стать результативной в вопросе исполнения Минских соглашений. Но чтобы это произошло, подготовка должна начаться прямо сейчас.
В целом Зеленский и Путин договорились и дальше продолжать контакты.
На личной странице в социальной сети Facebook прошедшие переговоры оценил председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. Он назвал беседу "добрым знаком" и выразил надежду на лучшее. Косачев считает, что диалог и обмен показали, что сегодня договороспособность Украины выше, чем была до выборов.

Порошенко пытался присвоить победу себе, но...

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что причастен к обмену удерживаемыми лицами с Россией, который состоялся накануне. Но... его заявление вызвало, прямо скажем, неоднозначную реакцию. Сообщение Порошенко оставил на личной странице в социальной сети Facebook.
Людей удивило, что Петр Порошенко решил присвоить себе заслугу, связанную с обменом. Так, Oleksandr Nimets пишет: "А ты каким боком к этому и кого ты освободил?" А Sergey Prokofiev добавляет: "Ты гнал людей на убой... Зеленский исправляет твои ошибки".
Петру Порошенко напомнили, что именно он виновен в том, что люди вообще попали под статьи. Об этом, в частности, написал Олег Стриженко: "Ты их туда пристроил и не тебе об этом рассуждать". А Tatiana Petrechenko отметила, что керченская провокация - "заслуга Порошено", именно при реализации его плана "моряки попали в плен!"
Напомним, обмен прошел по формуле 35 на 35. Ранее бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал 13 человек, попавших в украинский список.
Фото: www.facebook.com/petroporoshenko.

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