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"Где деньги, Зин?" Шота Горгадзе дал ироничный совет Форуму открытой России, как отмыть капиталы Запада

12 июня 2019, 17:54  •  99 • Политика
Шота Горгадзе, беседуя с Царьградом, дал ироничный совет Форуму открытой России, как отмыть капиталы Запада. Он напомнил известные строки из песни Владимира Высоцкого: "Где деньги, Зин?"
Адвокат Шота Горгадзе в беседе с Царьградом предположил, что так называемый список Путина, обновляемый по итогам Форумов свободной России, - это попытка отбить бюджеты, выделяемые западными шефами.
"Они же финансируются определёнными силами и определёнными странами. И когда человек, получая деньги, ничего не делает совсем, то рано или поздно у западного хозяина может возникнуть вопрос: Зин, где деньги? Так вот, Зина в данной ситуации хотя бы списки какие-то составила. Обнародовала людей, которые поддерживают своего президента. Давайте мы введём туда 100 миллионов граждан Российской Федерации, поддерживающих президента? Составьте такой список. Может быть, отмоете ещё немного денег, полученных от Запада", - сказал Горгадзе.
Сам же он ничуть не опечален включением своей персоны в подобный список.
"Лично для меня, когда участники так называемого форума вносят в какие-то списки, подтверждающие, что я не подхожу под их гребёнку морали и нравственности, то для меня это комплимент. И в такой ситуации я отдаю себе отчёт, что в жизни я избрал правильные приоритеты. Я никогда не скрывал, что поддерживаю его политику и голосую за президента. Но при этом я очень далёк от политики, поэтому каким образом я, обычный адвокат, оказался в списке, который якобы должен в будущем стать санкционным и который будет представлен Госдепу США, лично для меня непонятно. Я не могу сказать, что меня это возмущает, я отношусь к этому с лёгкой долей иронии".
О расширении списка форума Царьград писал чуть раньше.

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