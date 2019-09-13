"Где данные, которые собрал твой холодильник?" Сноуден признался, что хотел бы сказать суду присяжных в США

Во вторник, 17 сентября, на прилавках книжных магазинов должна появиться книга, написанная экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. В ней он рассказывает, как и почему решил пойти против американского правительства.

Накануне выхода автобиографического шпионского романа он дал интервью National Public Radio и рассказал, что вполне допускает свое возвращение в США, где его ждет суд за раскрытие важных шпионских программ американского правительства.

Он напомнил, что жизнь в России не была его целью и его выбором. После того, как Сноуден передал секретные данные журналистам, 27 стран отказались предоставить ему убежище, США аннулировали его паспорт, и только в Москве не побоялись вызвать гнев Америки.

Сноуден настаивает на том, что отказался от предложений российских спецслужб о сотрудничестве, поскольку оказался лишен доступа ко всем секретным материалам.

Бывший сотрудник американских спецслужб, которому на родине грозит смертная казнь, говорит, что вернулся бы домой для суда - но только в том случае, если ему позволят раскрыть присяжным все данные, которые он передал огласке, и задать важные вопросы.

"Не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию", - пояснил он в интервью.

"Никто не становится осведомителем, потому что хочет этого. Никто не становится информаторам, надеясь на счастливый конец", - говорит бывший сотрудник АНБ.

Он настаивает на том, что американское правительство продолжает шпионить за своими гражданами и за населением других стран. Сноуден признался, что впервые осознал это, зайдя в магазин бытовой техники. Глядя на "умные" приборы, он осознал, что в конечном итоге их контролируют производители, но не покупатели.

"Где эти данные, которые собрал твой холодильник? Которые собрал твой телефон, собрало правительство? Вся эта информация намеренно скрыта от нас. Это опасная тенденция", - напомнил Эдвард Сноуден.