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"Где бы ни была - всё выходило плохо": Трамп напомнил о сомалийском прошлом экс-посла США на Украине

16 ноября 2019, 03:09  •  58 • Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович. "Где бы ни была Мари Йованович - всё выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?" - отметил президент США.
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, пока та давала показания в конгрессе по делу об импичменте. Нелестные комментарии в адрес дипломата были опубликованы на странице главы Белого дома в Twitter.
По мнению американского президента, где бы ни появлялась Йованович, там тут же начинались проблемы. В качестве примера Трамп привёл предыдущее место работы дипломата - Сомали. Также он напомнил, что назначать и увольнять послов США - это прерогатива американского президента.
"Где бы ни была Мари Йованович - всё выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?" - написал Трамп в соцсети.
Примечательно, что экс-посол США на Украине ответила на критику президента США. Йованович считает, что улучшила положение вещей там, где работала, как для США, так и для стран, в которых вела работу. Говоря об Украине, дипломат отметила, что в стране был достигнут большой прогресс в сфере борьбы с коррупцией, и это в том числе и её заслуга.
Напомним, что экс-посол США на Украине является одним из свидетелей по делу об импичменте президента. Она утверждает, что Трамп и его люди якобы устроили заговор против неё.

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