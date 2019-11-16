"Где бы ни была - всё выходило плохо": Трамп напомнил о сомалийском прошлом экс-посла США на Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, пока та давала показания в конгрессе по делу об импичменте. Нелестные комментарии в адрес дипломата были опубликованы на странице главы Белого дома в Twitter.

По мнению американского президента, где бы ни появлялась Йованович, там тут же начинались проблемы. В качестве примера Трамп привёл предыдущее место работы дипломата - Сомали. Также он напомнил, что назначать и увольнять послов США - это прерогатива американского президента.

"Где бы ни была Мари Йованович - всё выходило плохо. Она начала в Сомали, и как это прошло?" - написал Трамп в соцсети.

Примечательно, что экс-посол США на Украине ответила на критику президента США. Йованович считает, что улучшила положение вещей там, где работала, как для США, так и для стран, в которых вела работу. Говоря об Украине, дипломат отметила, что в стране был достигнут большой прогресс в сфере борьбы с коррупцией, и это в том числе и её заслуга.

Напомним, что экс-посол США на Украине является одним из свидетелей по делу об импичменте президента. Она утверждает, что Трамп и его люди якобы устроили заговор против неё.