"Газпрому" придется прокачать": В Нацбанке Украины заявили о минимальном транзите российского газа в 2020 году

На Украине, судя по заявлению зампредседателя Нацбанка страны Дмитрия Сологуба во время брифинга, не оставляют надежд на транзит российского газа по истечении срока контракта. Напомним, с 2020 года договор между странами теряет свою силу.

Однако Сологуб уверяет, что "Газпрому" придется прокачать еще десятки миллиардов "кубов" "голубого топлива". Мол, российская компания не может отказаться от взятых на себя по контракту обязательств.

"Чтобы выполнить свои обязательства, "Газпрому" придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров", - огорошил присутствующих зампредседателя НБУ. По его словам, это, мол, минимальный транзит российского газа, исходя из контрактных обязательств.

Но Сологуб при этом все же допустил возможность остановки транзита российского "голубого топлива". Правда, считает, что она будет временной.