"Газпром" поставил Европу на паузу: Закачка голубого топлива прекращена

"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы в связи с дефицитом голубого топлива в газохранилищах России.

Компания "Газпром" полностью остановила закачку газа в подземные хранилища Европы. На это указывают данные портала Gas Infrastructure Europe, согласно которым сумма операций закачки и отбора из мощностей ушла в минус.

Сообщается, что сокращение поставок голубого топлива началось ещё в минувшие выходные. За три дня была остановлена закачка газа в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии. После этого начался отбор газа из подземного газохранилища Хайдах в Австрии.

Такие действия объясняются холодной зимой и рекордным отбором газа из подземных газохранилищ России. "Газпрому" необходимо закачать столько же голубого топлива, сколько было взято из хранилищ. Отмечается, что газохранилища опустошены не только в России, но и в Европе, однако внутренние площадки для "Газпрома" - безусловный приоритет, сообщает "Интерфакс".