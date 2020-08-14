"Газпром" после взысканий Польши дал ответ по "Северному потоку - 2"

Российская компания "Газпром" ответила на запрос Польши по проекту "Северный поток - 2". Как говорится в ежеквартальном отчёте, ответ был дан три дня назад, 10 августа.

В отчёте указано, что со стороны антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) было направлено уведомление в середине июля.

Ранее UOKiK предъявил штраф "Газпрому" в 213 млн злотых (около 50 млн евро) за непредоставление информации по газовому хабу. Отмечалось, будто компания отказывается предоставить эти сведения.

Однако, как пояснили в монополии, требуемая UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

Российская компания намерена обжаловать решение регулятора в суде.