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"Газпром" после взысканий Польши дал ответ по "Северному потоку - 2"
14 августа 2020, 13:55 • 148 • В мире
"Газпром" ответил на запрос Польши по "Северному потоку - 2". Как говорится в ежеквартальном отчёте монополии, уведомление польской стороне было дано 10 августа.
Российская компания "Газпром" ответила на запрос Польши по проекту "Северный поток - 2". Как говорится в ежеквартальном отчёте, ответ был дан три дня назад, 10 августа.
В отчёте указано, что со стороны антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) было направлено уведомление в середине июля.
Ранее UOKiK предъявил штраф "Газпрому" в 213 млн злотых (около 50 млн евро) за непредоставление информации по газовому хабу. Отмечалось, будто компания отказывается предоставить эти сведения.
Однако, как пояснили в монополии, требуемая UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.
Российская компания намерена обжаловать решение регулятора в суде.
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