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"Газпром" ответил Европе по-простому: "Враньё и ложь"
25 декабря 2021, 23:20 • 121 • Политика
"Газпром" по-простому ответил Европе на обвинения в том, что компания якобы направляет недостаточно "голубого топлива" на Запад: "Враньё и ложь". Официальный представитель корпорации заметил, что власти европейских государств самостоятельно придумывают для себя препятствия.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире "России 1" опроверг сообщения о том, что компания якобы направляет недостаточно "голубого топлива" в страны Европы.
Соответствующие заявления, поступающие от Запада, он назвал беспочвенными и противоречащими реальности:
Представитель корпорации указал, что, к примеру, в ФРГ и Франции на данный момент целиком определились с необходимыми объёмами газа исходя из значений, прописанных в контрактах.
"Газпром" же ставит бронь на логистические мощности отталкиваясь от поступающих запросов. Порядок устроен именно так - не наоборот, резюмировал собеседник канала.
Он добавил, что власти европейских государств самостоятельно придумывают для себя препятствия, поэтому их выпады в адрес российской корпорации неприемлемы. Куприянов в связи с этим порекомендовал им "посмотреть в зеркало".
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