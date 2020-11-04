"Газпром" оставит Польшу с носом? Компания подала в суд за миллиардный штраф по "Северному потоку-2"

Компания "Газпром" подала в суд на антимонопольный орган Польши (UOKiK) за незаконное наложение многомиллиардного штрафа. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы российского газодобывающего гиганта.

Речь идёт об апелляционной жалобе в польский суд по защите конкуренции и потребителей. В ней "Газпром" выражает принципиальное несогласие с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере 6,5 миллиарда евро.

Поводом для наложения столь огромного штрафа в UOKiK назвали отказ "Газпрома" предоставить ведомству документы о финансировании строительства газопровода "Северный поток - 2". Также власти Польши обвинили российскую и европейские компании в том, что они не согласовали проект с Варшавой.

"Газпром" и его европейские партнёры считают, что Польша не имеет никакого отношения к проекту, поэтому согласование не требуется. Требование раскрыть финансовую информацию о строительстве газопровода в компании также считают необоснованным.