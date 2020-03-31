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"Газпром" осадил радующихся поляков: "Говорить о выплатах пока преждевременно"
31 марта 2020, 19:35 • 147 • Политика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд. "Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно", - ответили в российской компании.
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на 1,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg. В российской компании ответили на претензии.
Речь идёт о судебном разбирательстве по поводу пересмотра цены на газ, который Россия поставляет в Польшу. Компания PGNiG вдруг решила, что ей полагается скидка на голубое топливо, и требует через суд вернуть "переплату".
В пресс-службе "Газпрома" сообщили, что 30 марта российская компания получила решение арбитражного трибунала в Стокгольме, где проходили слушания этого дела. Сейчас юристы внимательно изучают полученные документы. В этой связи говорить о каких бы то ни было выплатах не имеет смысла, подчеркнули в "Газпроме".
Напомним, что нынешний контракт Польши с "Газпромом" на поставку газа истекает в 2022 году. Власти Польши заявили, что не намерены его продлевать и будут обеспечивать свои потребности в газе за счёт поставок американского сжиженного газа, а также за счёт создаваемого газопровода Baltic Pipe. Однако американский газ значительно дороже российского, а для прокладки Baltic Pipe Польше нужно разрешение России, так как по дну Балтийского моря уже проходит "Северный поток - 2".
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