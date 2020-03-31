"Газпром" осадил радующихся поляков: "Говорить о выплатах пока преждевременно"

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на 1,5 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg. В российской компании ответили на претензии.

Речь идёт о судебном разбирательстве по поводу пересмотра цены на газ, который Россия поставляет в Польшу. Компания PGNiG вдруг решила, что ей полагается скидка на голубое топливо, и требует через суд вернуть "переплату".

В пресс-службе "Газпрома" сообщили, что 30 марта российская компания получила решение арбитражного трибунала в Стокгольме, где проходили слушания этого дела. Сейчас юристы внимательно изучают полученные документы. В этой связи говорить о каких бы то ни было выплатах не имеет смысла, подчеркнули в "Газпроме".

В настоящее время мы изучаем данное решение. Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно, - гласит официальный комментарий российской компании.

Напомним, что нынешний контракт Польши с "Газпромом" на поставку газа истекает в 2022 году. Власти Польши заявили, что не намерены его продлевать и будут обеспечивать свои потребности в газе за счёт поставок американского сжиженного газа, а также за счёт создаваемого газопровода Baltic Pipe. Однако американский газ значительно дороже российского, а для прокладки Baltic Pipe Польше нужно разрешение России, так как по дну Балтийского моря уже проходит "Северный поток - 2".