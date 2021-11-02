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"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева

02 ноября 2021, 05:20  •  133 • Политика
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук назвал роковую ошибку Киева. Причём совершил её не только нынешний президент Украины Владимир Зеленский, но и его предшественник Пётр Порошенко. "Газпром может выставлять любую цену", - считает эксперт.
По мнению Корнейчука, и Зеленский, и Порошенко специально не предприняли никаких действий, чтобы Украина перестала находиться в зависимом положении от угля и газа России. Политолог убеждён: пройдёт немного времени и Киев снова "пойдёт на поклон к Москве".
В эфире интернет-телеканала UkrLive эксперт назвал причину такой политики украинских властей. Всё дело в бизнесе Зеленского и Порошенко, которые они ведут в России. Так как они не пожелали хоть что-то сделать для энергетической независимости Незалежной, Киев окажется в крайне слабой позиции, когда ему придётся вести переговоры по поводу газа.
"Потому что сейчас, когда мы придём к "Газпрому", "Газпром" может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться", – произнёс Корнейчук.
Он даже обозначил примерные сроки, когда зайдёт разговор о прямых закупках голубого топлива. Это случится максимум в декабре.

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