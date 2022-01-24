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"Газпром" мастерски обыграл нас": Экс-глава МИД Польши признал газовое поражение

24 января 2022, 19:55  •  256 • Политика
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский признал газовое поражение в борьбе с Россией. "Газпром мастерски обыграл нас", - с неохотой признал чиновник.
Говоря о перспективах "Северного потока - 2", Сикорский отметил, что Россия одержала верх над Польшей. По его словам, Москва затянула "энергетическую удавку" на шее Европы, вынудив её переплачивать за газ.
В сложившемся газовом кризисе чиновник винит не только Россию, которая якобы "шантажирует" Запад, но и бездарных польских политиков, которые в своё время отказались от долгосрочных контрактов и СПГ, хотя предыдущее правительство страны построило СПГ-терминалы, чтобы меньше зависеть от Москвы.
Когда людей в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG (главная газовая компания Польши - ред.),
- отметил Сикорский порталу Biznes Alert.
Логика политика не вполне понятна. Ведь именно нехватка СПГ, обусловленная решением США продавать сжиженный природный газ в Азию, привела к росту цен в Европе. Кроме того, непонятно, как именно Россия "шантажирует" Европу. "Газпром" не только не уменьшал поставки газа в Европу, но и увеличивал их, о чём неоднократно заявляли в Москве. А запуск "Северного потока - 2", с которым так упорно воюет Польша, позволил бы ещё сильнее увеличить эти поставки и, следовательно, снизить цены.
В данном случае "энергетическую удавку" затянула себе сама Европа, которая откладывает запуск "СП-2" и ограничивает поставки русского газа Третьим энергопакетом, а также США.

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