"Газпром" категорично ответил евродепутатам: "Увеличили экспорт"

Депутаты Европарламента обвинили Россию в сложной ситуации с газом в Европе. "Газпром" ответил категорично, расставив все точки над i: "Увеличили экспорт".

Депутаты Европарламента потребовали расследовать деятельность "Газпрома" из-за роста цен на газ. "Необходимо срочно инициировать расследование умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома", - говорится в обращении парламентариев к Еврокомиссии.

Евродепутаты обвинили русскую энергетическую компанию в создании ситуации дефицита газа в ЕС и рекордном росте цен на голубое топливо.

В управлении информации "Газпрома" на эти претензии ответили категорично. Там заверили, что поставки газа точно соответствуют заключённым ранее контрактам. Имеются заявки на дополнительные поставки, но они удовлетворяются "в силу имеющихся возможностей".

"За 8,5 месяца текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 миллиарда кубических метров", - привёл "Интерфакс" цитату из сообщения компании.

Объём поставок сейчас близок к исторически рекордному. Максимум был зафиксирован в 2018 году, когда за те же 8,5 месяца было отправлено 141,3 миллиарда кубометров. В 2021 году рост по сравнению с данными с января до середины сентября 2020-го составил 17,4% (20,6 миллиарда кубометров).

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов указал на "энергетическую" ошибку депутатов Европарламента. Он также заявил, что их мнение в любом случае не повлияет на запуск "Северного потока - 2".