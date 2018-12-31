"Газпром" и Пашинян не сошлись в подсчетах цены на газ

В "Газпроме" назвали цену газа для Армении в 2019 году. Как говорится в сообщении компании, цена газа на границе Грузии и Армении с 1 января составит $165 за тысячу кубометров, что дороже действовавшего в этом году тарифа в $150 за тысячу кубометров. При этом и.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что для потребителей цена газа останется прежней в новом году.

Цена российского газа для Армении в 2019 году составит $165 за тысячу кубометров. Об этом говорится в сообщении компании. По итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и врио вице-премьера Армении Мгера Григоряна было решено, что цена газа на границе Грузии и Армении с 1 января составит $165 за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что в этом году тарифы на газ были ниже - $150 за тысячу кубометров.

Отмечается, что по результатам прошедшей встречи российской и армянской стороны было подписано допсоглашение к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения".

Примечательно на этом фоне заявление врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что для армянских потребителей цена на газ в будущем году не вырастет.

По его словам, в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным удалось достичь договоренности по цене на российский газ, передает ТАСС.

На странице в Facebook Пашинян отметил, что несмотря на повышение цены между "Газпромом" и "Газпром Армения", цена для внутреннего потребителя останется прежней.

"Газпром" и местная дочерняя компания "Газпром Армения" пересмотрят цену на газ, она поднимется. Но благодаря нашему внутреннему регулированию вопроса цена на газ для потребителей не поднимется", - говорится в сообщении политика.

При этом Пашинян не стал объяснять, за счет каких решений цена на газ для армянских потребителей не поднимется.