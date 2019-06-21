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"Газовый блэкаут 1 января 2020 года": Политолог оценил вероятность банкротства Украины и потери ГТС
21 июня 2019, 22:54 • 104 • Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы. "Есть надежда, что если будет не подписан контракт, начнётся газовый такой блэкаут, 1 января", - считает политолог Сергей Марков.
Украина может потерять в текущем году газотранспортную систему (ГТС), и если это произойдет, страну ждет "югославский сценарий", заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Вероятность такого развития событий для Царьграда оценил политолог, директор Института политических исследований и член Общественной палаты РФ Сергей Марков.
По его словам, заявления о крахе украинской экономики и газотранспортной системы, в большей степени, популистские. Эксперт считает, что договор на транзит газа через Украину всё-таки будет подписан. Во-первых, потому что Россия не успевает достроить газопровод "Северный поток-2". А во-вторых, на транзите через Незалежную настаивает Германия, так как обещания сохранения транзита позволяют Берлину продвигать проект российского газопровода.
Он отметил, что сейчас на пути подписания договора о транзите стоит два серьезных фактора. Первый - это обнаглевшие от безнаказанности бандеровские политики Киева, которые выставляют всё время какие-то жёсткие, неприемлемые для России условия. Но эксперт предполагает, что еврокомиссарам в конечном итоге удастся их урезонить. Второй фактор - абсолютно коррумпированного решения Стокгольмского арбитражного суда о том, что Россия должна передать 3 миллиарда долларов Нафтогазу Украины, указывает Сергей Марков.
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