"Газовая труба Украины станет металлоломом" - Депутат Рады - о "печальной судьбе" украинской ГТС

Выступая в эфире телеканала "112.Украина", депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнил о том, что "ключевой договор" с Россией так и не подписан и это "решит" судьбу ГТС.

"Наша труба, люди добрые! Не знаю, сколько, снимите кастрюлю! 1 января следующего года наша труба станет металлоломом. Не подписан ключевой договор с Россией, без которого мы не существуем", — заявил он.

При этом, напомнил депутат, глава "Нафтогаза" Андрей Кобелев уже сообщил, что Украине надо закачать в хранилище дополнительные объемы газа, а на это потребуется дополнительно довольно внушительная сумма в миллиард рублей.

"Коболев перевёл маме миллионы долларов, а вы теперь, дорогие украинцы, сбросьтесь по 50 долларов", — возмутился политик.

Украинское правительство не так давно обещало снизить расценки на газ для населения, однако вместо этого с 1 июня снова повышает газовые тарифы.

Напомним, в середине мая глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа. Он отметил, что российская сторона справится и без ГТС Украины. Более того, газ будет поставляться, даже если строительство "Северного потока - 2" не будет завершено.

По словам Коболева, который выступал с таким заявлением на конференции, вероятность прекращения транзита газа в следующем году достаточно высокая.