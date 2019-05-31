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"Газовая труба Украины станет металлоломом" - Депутат Рады - о "печальной судьбе" украинской ГТС

31 мая 2019, 06:54  •  3 • В мире
Договор с Россией о транзите газа перестает действовать с 1 января 2020 года. Поэтому украинскую газотранспортную систему ожидает очень "печальная судьба". "Газовая труба Украины станет металлоломом", - заявил Вадим Рабинович.
Выступая в эфире телеканала "112.Украина", депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнил о том, что "ключевой договор" с Россией так и не подписан и это "решит" судьбу ГТС.
"Наша труба, люди добрые! Не знаю, сколько, снимите кастрюлю! 1 января следующего года наша труба станет металлоломом. Не подписан ключевой договор с Россией, без которого мы не существуем", — заявил он.
При этом, напомнил депутат, глава "Нафтогаза" Андрей Кобелев уже сообщил, что Украине надо закачать в хранилище дополнительные объемы газа, а на это потребуется дополнительно довольно внушительная сумма в миллиард рублей.
"Коболев перевёл маме миллионы долларов, а вы теперь, дорогие украинцы, сбросьтесь по 50 долларов", — возмутился политик.
Украинское правительство не так давно обещало снизить расценки на газ для населения, однако вместо этого с 1 июня снова повышает газовые тарифы.
Напомним, в середине мая глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа. Он отметил, что российская сторона справится и без ГТС Украины. Более того, газ будет поставляться, даже если строительство "Северного потока - 2" не будет завершено.
По словам Коболева, который выступал с таким заявлением на конференции, вероятность прекращения транзита газа в следующем году достаточно высокая.

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