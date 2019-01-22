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"Газовая принцесса на тайных оффшорных счетах": Экс-нардеп сообщил, откуда у Тимошенко деньги на саморекламу

22 января 2019, 12:39  •  164 • В мире
Украинские эксперты нашли источник средств, которые Тимошенко тратит на свою предвыборную рекламу. "Газовая принцесса имеет тайные валютные оффшорные средства", - заявил экс-нардеп Верховной Рады, генерал-лейтенант Григорий Омельченко.
У кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко огромные денежные запасы, которыми она с легкостью может оплатить любую свою рекламу в ходе избирательной кампании.
Как утверждает бывший соратник Тимошенко по партии, экс-нардеп Верховной Рады генерал-лейтенант Григорий Омельченко, этот секрет уже раскрыли эксперты в газовой отрасли. По их данным, у кандидата есть скрытые валютные счета в оффшорных компаниях. И за несколько лет туда "накапало" от 5 до 7 миллиардов долларов.
Омельченко утверждает, что подобных экспертных выводов в прессе было опубликовано предостаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. По словам экс-депутата, "газовая принцесса", будучи президентом "Единых энергетических систем", подписывала разные контракты.
Денег, которые "накапали" на эти тайные валютные счета благодаря этим контрактам, хватило и на рекламу во время президентской кампании 2014 года, хватит и на нынешнюю, 2019 года, отметил Омельченко.
Между тем сама Юлия Владимировна вполне уверена в своем успехе на предстоящих выборах. Во втором туре, который обязательно будет, у Порошенко нет шансов одержать победу, считает она.

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