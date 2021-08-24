"Газовая истерия Киева выгодна России": Политолог Крутаков указал на неожиданную пользу

Не так давно глава украинского "Нафтогаза" заявил, что если Россия не заключит с Украиной новый договор о транзите газа, то это приведёт чуть ли не к войне. На самом деле, уверен политолог Леонид Крутаков, все эти истерические заявления и попытки шантажа останутся лишь угрозами, но при этом принесут определённую выгоду нашей стране.

В России готовы перекрыть транзит газа через Украину в любой момент - наша страна сможет обойтись и без украинских газовых путей. Об этом предупредил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Он добавил, что Россия сможет выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу без участия Украины.

Конечно, на данный момент, пока "Северный поток - 2" не завершён, не сертифицирован и не запущен в эксплуатацию, технически это сделать невозможно, уточнил в комментарии Царьграду известный политолог, публицист, преподаватель Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Он не стал скрывать: тот объём газа, который Россия сейчас поставляет в рамках межправительственных соглашений, невозможно транспортировать в обход Украины, даже включая СПГ. Крутаков уверен при этом, что все демарши и угрозы украинской стороны не перейдут за рамки вербальных интервенций.

Однако подобная перепалка и давление даже выгодны для России, полагает эксперт: "Это выгодно в том смысле, что нынешняя истерия работает на завершение "Северного потока - 2", - пояснил он.

А вот когда газопровод будет построен, транзит через Украину для России станет совершенно невыгодным, в том числе с политической точки зрения, считает Леонид Крутаков:

Труба через Украину является единственным структурным системным инструментом, который сохраняет Украину, разрываемую внутренними противоречиями, как единое государство. И это единственный аргумент, почему США поддерживают Украину. Им нужен рычаг влияния на Россию, на Европу через этот транзит газа.

"Сохраняя транзит, Россия просто финансирует русофобское государство на своих границах", - констатировал наш собеседник.