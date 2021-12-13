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"Газопровод не может быть одобрен": Лидер "Зелёных" вновь взялась за "Северный поток - 2"

13 декабря 2021, 01:30  •  134 • Политика
Министр иностранных дел Германии и лидер "Зелёных" Анналена Бербок вновь взялась за "Северный поток - 2", с которым немецкие экологи воюют уже несколько лет. "Газопровод не может быть одобрен", - заявила она.
Бербок считает, что "Северный поток - 2" не соответствует европейским законам. По её словам, проекту будет дан зелёный свет только в том случае, если немецкий регулятор сочтёт газопровод соответствующим Газовой директиве.
К энергетическим проектам должно применяться европейское право. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен, так как он не соответствует предписаниям ЕС,
- отметила министр, выступая в эфире телеканала ZDF.
Напомним, что "Зелёные" уже давно пытаются сорвать строительство "Северного потока - 2", приводя как экологические, так и политические аргументы. Всё это происходит на фоне резкого роста цен на газ, который отчасти объясняется попытками европейцев помешать строительству газопровода.
После выборов 2021 года "Зелёные" вошли в правящую коалицию, а Анналена Бербок получила пост главы МИД. Практически сразу же после этого Германия приостановила сертификацию "СП-2". Она возобновится, как только оператор газопровода Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в ФРГ.

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