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"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки работы ГТС

15 июня 2019, 01:09  •  84 • Политика
"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС Украины. В компании заявили, что газа хватит на поддержание работы системы только до 24 июня.
На Украине заявили об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы (ГТС) из-за дефицита средств, необходимых для приобретения газа для производственно-технологических нужд. По словам компании "Укртрансгаз", общая задолженность за март-апрель составила около 155 миллионов долларов.
Согласно заявлению украинской компании, имеющихся объемов газа хватит только чтобы обеспечить работу ГТC до 24 июня. Отмечается, что "Укртрансгаз" уже проинформировал о сложившемся положении Совет по нацбезопасности и обороне Украины. Помимо этого, компания начала переговоры о реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом" и другими кредиторами.
Напомним, что ранее Украине уже не раз предсказывали коллапс ГТС из-за отсутствия договора с Россией о транзите газа. Последний раз о превращении ГТС в металлолом предупреждал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

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