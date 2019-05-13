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"Газ свободных государств": В Сербии возмутились двуличием Запада из-за "Северного потока - 2" и получили поддержку Сети
13 мая 2019, 16:09 • 112 • Политика
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич возмутился двуличием Запада из-за "Северного потока - 2" и российского газа и нашёл полное понимание у пользователей Сети. "Ох уж этот российский газ! Газ свободных государств", - соглашаются с резкой оценкой Дачича в Твиттере.
Запад установил тотальный контроль над поступающим из России газом и применяет двойные стандарты, решая, кому можно получать российское голубое топливо, а кому нет, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Он отмечает, что Германии и североевропейским странам почему-то можно брать российский газ из "Северного потока - 2" без каких-либо ограничений. В то же время Сербии заявляют, что этого делать не следует, потому что российское голубое топливо якобы негативно повлияет на страну.
"То есть на немцев и других не влияет! Двойные стандарты. Но мы с ними сталкиваемся постоянно", - пояснил министр, приведя и другие примеры предвзятости Запада и стремления установить контроль над Сербией.
"Ох уж этот российский газ! Газ свободных государств. Право пользоваться им надо заслужить", - выступил в поддержку сербского министра твиттер-проект "Радио Стыдоба".
"До сербов наконец дошло то, что Лавров на пальцах объясняет который год", - соглашаются пользователи Твиттера, отмечая, что глава российского МИДа неоднократно и по множеству поводов указывал на двойные стандарты, которыми пользуется Запад.
Отметим, главным противником российского газа в Европе остаются США, стремящиеся завоевать рынок для собственного сжиженного природного газа. При этом многие наблюдатели сходятся во мнении, что европейские партнеры Вашингтона несут убытки из-за антироссийской политики и всё чаще готовы идти наперекор Соединенным Штатам.
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